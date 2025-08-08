Vitesse krijgt steun uit onverwachte hoek op rampzalige dag

Vitesse kan rekenen op steun uit onverwachte hoek tijdens de meest dramatische dag uit de clubgeschiedenis. Diverse voormalig tegenstanders van de Arnhemmers, zoals Ajax, wensen iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt veel steun.

Vrijdag werd het absolute rampscenario werkelijkheid voor Vitesse. De rechter stelde de KNVB in het gelijk, waardoor de Arnhemmers hun proflicentie definitief niet terugkrijgen en daarmee verdwijnen uit het profvoetbal. De uitspraak van de rechter was de laatste strohalm waar Vitesse zich met man en macht aan vastgreep om te blijven bestaan als profclub.

Reacties

Diverse Vitesse-fans verzamelden zich in Vitesse om steun bij elkaar te vinden, maar de sfeer werd er na de uitspraak van de rechter niet beter op. De ME moest worden ingezet en journalisten werden fysiek te lijf gegaan. De fans zijn, net als de voltallige crew enorm bedroefd. Toch kunnen de Arnhemmers rekenen op steun uit onverwachte hoek. Diverse voormalig tegenstanders spreken hun steun uit voor de club.

Na de uitspraak van de rechter plaatste Vitesse op X het droevige bericht dat de club het kortgeding heeft verloren. FC Groningen en Ajax waren er als de kippen bij om de Arnhemmers een hart onder de riem te steken. "Sterkte, Vitessenaren", schrijft FC Groningen in een reactie onder het bericht, gevolgd door een hartje. Ook Ajax laat van zich horen in een reactie onder het bericht: "Veel sterkte aan iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt."

Door als amateurclub

Vitesse kan proberen zich als amateurclub weer op te werken naar een proflicentie. De club moet dan wel door onder een andere naam. Door het wegvallen van de profclub, komen er negentien weekenden vrij voor de GelreDome, waardoor niet alleen de club, maar ook stadioneigenaar Michael van de Kuit met een probleem zit. Al denkt hij de vrije weekenden wel op te kunnen vullen met evenementen, zoals concerten.

