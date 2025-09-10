Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor, heeft plotseling last van een vervelende ziekte. Toch kunnen de symptonen ook positieve gevolgen voor de influencer hebben, na een eerdere aanvaring met de politie.

De 21-jarige deelt haar hele leven met haar miljoenen volgers op sociale media. Ze houdt hen op de hoogte van alles wat haar dwars zit. Zo ook een vervelend ziekteverschijnsel waar ze sinds kort mee te maken heeft.

"Ik ben dus opeens wagenziek de laatste tijd", schrijft Van Vliet op Instagram. "Ik kan geen minuut op mijn telefoon meer zitten als ik in de auto zit of ik word al misselijk." Dat is natuurlijk vervelend, maar het kan ook een voordeel hebben voor de influencer.

Boete

Ze kwam onlangs namelijk in aanraking met de politie vanwege telefoongebruik achter het stuur. Dat zorgde zelfs voor een kleine mediarel. De agent die Van Vliet staande hield deed daar namelijk verslag van via zijn Instagram Story (zonder de naam van Jade Anna te noemen): 'Influencers tijdens het rijden op de telefoon. Ook hun kost het 430 euro'.

Jade Anna was niet te spreken over het bericht, dat makkelijk naar haar te herleiden zou zijn. Ze gaf uiteindelijk dan ook zelf toe dat het om haar ging. "Ja, ik zat op mijn telefoon voor de route. Hij zei dat ik aan het appen was, maar dat was niet zo", vertelde ze. "Ik vind het een hele rare zet om dat te posten. Maar goed, hij is politieagent en zal weten wat wel en niet mag. Maar ik vind het best raar dat je dat gewoon online zet."

Ajax

Van Vliet en Taylor wonen samen in Alkmaar. Daar zullen ze voorlopig nog wel even blijven. De Ajacied maakte ondanks veel speculatie geen transfer deze zomer en blijft dus in Amsterdam voetballen.

De eerstvolgende wedstrijd van Ajax staat gepland op 13 september. Dan nemen de Amsterdammers het in eigen huis op tegen PEC Zwolle. Op 17 september staat het eerste duel in de poulefase van de Champions League gepland. Dan neemt Ajax het wederom in eigen huis op tegen Inter Milan.

