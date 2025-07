PSV kwam zaterdag voor het eerst sinds de zomerstop weer in actie. Er werd met 1-0 gewonnen van Belgisch landskampioen Union Sint-Gillis op De Herdgang, dankzij een doelpunt van Joel van den Berg. Jerdy Schouten maakte zijn rentree bij PSV na een langdurige blessure. Aan Sportnieuws.nl vertelt hij het "heerlijk" te vinden weer op het veld te staan.

Voor Jerdy Schouten leek het afgelopen seizoen bij PSV als een nachtkaars uit te gaan. Met negen punten achterstand op nummer één Ajax werd in april al besloten om onder het mes te gaan vanwege een slepende knieblessure. “Het seizoen was toch al gespeeld,” was toen de gedachte. Dat Ajax de ruime voorsprong nog zou verspelen, had niemand kunnen voorspellen.

Grote domper voor PSV tijdens oefenduel: aanwinst haakt direct geblesseerd af Nick Olij is al na zeven minuten spelen geblesseerd uitgevallen bij PSV tijdens de oefenwedstrijd met de Belgische kampioen Union Sint-Gillis. De keeper heeft het veld verlaten nadat hij uit moest komen voor een redding. Het lijkt om een knieblessure te gaan.

'Achteraf was dit de juiste keuze'

Schouten kan ermee leven dat hij het sensationele competitieslot vanaf de kant meemaakte. “Natuurlijk baal je daarvan, je wilt natuurlijk gewoon als speler erbij zijn. Maar ik ben ook heel blij dat ik nu gewoon meteen vanaf het begin op het veld sta. Dus achteraf was dit gewoon de juiste keuze,” vertelt hij in gesprek met deze site.

Kassa rinkelt opnieuw bij PSV, maar actie is nodig: directie moet snel schakelen Nu Napoli en PSV volgens verschillende bronnen rond zijn over de transfer van Noa Lang, vertrekt er opnieuw een sleutelspeler uit Eindhoven. Verwacht of niet, het is de zoveelste uitgaande transfer bij PSV. Na het aanhouden van Guus Til en Ivan Perisic, moet er alsnog veel gebeuren om echt door te selecteren. En dan is er ook nog altijd het dossier van Luuk de Jong.

Aanvoerdersband

De eerste helft van de wedstrijd tegen de Belgische kampioen droeg Schouten de aanvoerdersband. Voor zover hij weet was dat alleen voor deze wedstrijd: “De trainer gaat nog kijken in de voorbereiding wie het gaat worden.” Op de vraag of hij het ziet zitten om de band vaker te dragen, heeft Schouten een duidelijk antwoord: “Het is natuurlijk een eer om de band te dragen voor zo’n mooie club als PSV." In de tweede helft speelde PSV met een compleet nieuw elftal en droeg Joey Veerman de aanvoerdersband.

Joey Veerman geniet met vriendin Chantalle Schilder én piepjonge baby van zonvakantie Joey Veerman is met zijn gezinnetje naar Italië afgereisd om te genieten van een heerlijke zonvakantie. De voetballer van PSV is een maand geleden (voor de tweede keer) vader geworden, maar de jongste telg is al wel mee.

Transferzomer

Een opvallende aanwezige bij de wedstrijd van PSV was Noa Lang. Samen met zijn zaakwaarnemer Ali Dursun arriveerde de buitenspeler op het trainingscomplex van PSV toen de wedstrijd al een kwartier bezig was. De linksbuiten lijkt dichtbij een transfer naar Napoli, maar liep vandaag nog rond in de clubkleding van PSV. Hij kwam echter niet in actie.

i Noa Lang met zaakwaarnemer op de Herdgang - Copyright ProShots

Op het gebied van transfers wijst alles erop dat er nog veel staat te gebeuren in Eindhoven. Waar Noa Lang dus op weg is naar Napels, lijkt Malik Tillman snel naar Bayer Leverkusen te vertrekken. Schouten merkt ook in de groep een nieuwe dynamiek: “Elk jaar gaan er spelers weg bij een club en komen er nieuwe spelers bij. Nu verwacht je alleen nog dat er straks wat nieuwe jongens bij zullen komen.”

Zelf is hij erg nuchter als het gaat om al het transfernieuws dat in deze periode voorbijkomt: “Als ik moet geloven wat jullie allemaal schrijven, dan hadden we al 45 man,” zegt Schouten lachend.