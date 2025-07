Nu Napoli en PSV volgens verschillende bronnen rond zijn over de transfer van Noa Lang, vertrekt er opnieuw een sleutelspeler uit Eindhoven. Verwacht of niet, het is de zoveelste uitgaande transfer bij PSV. Na het aanhouden van Guus Til en Ivan Perisic, moet er alsnog veel gebeuren om echt door te selecteren. En dan is er ook nog altijd het dossier van Luuk de Jong.

Er waren voor het begin van deze transferwindow al een aantal zaken glashelder in Eindhoven: er zou afscheid genomen gaan worden van Olivier Boscagli, Rick Karsdorp, Tyrell Malacia, Walter Benítez en Luuk de Jong zat nog op de wip-wap. Daarbij was ook aangetekend dat er interesse was voor Noa Lang en dat hij waarschijnlijk ook zou verkassen, zoals nu staat te gebeuren.

Uitgaande transfers

Wat niet ingecalculeerd was, is dat er concrete interesse voor Malik Tillman zou komen, de man waar PSV vorig jaar zo op leunde. Hij staat ook op het punt te gaan en daarvoor krijgt PSV 35-40 miljoen, voor Lang naar verluidt 28 miljoen. Dat zijn fijne bedragen voor PSV, maar daar moet wel wat mee gaan gebeuren. Want er moet opvulling gaan komen én er moeten volwaardige vervangers gehaald worden.

PSV zoekt nog altijd naar een nieuwe Olivier Boscagli en moet op de back-posities ook de nodige versterking halen. Tillman zal niet gauw één op één te vervangen zijn, maar alleen het verlengen van Guus Til is zeker niet genoeg. En ook voor Noa Lang zal een directe versterking gehaald moeten worden. Dan zijn twijfelgevallen nog niet eens meegerekend. Interesse voor bijvoorbeeld Ismael Saibari ligt al een behoorlijke tijd op de loer.

Ruben van Bommel

Op de flanken heeft Earnest Stewart gelukkig Ivan Perisic kunnen behouden, maar nu zal er voor Lang alsnog een vervanger moeten komen. Daar waar Johan Bakayoko zijn plek was kwijtgeraakt vorig seizoen, lijkt PSV ook niet op hem te willen bouwen. Ruben van Bommel wordt genoemd als vervanger van Lang en versterking op de flanken bij PSV. Een broodnodige ook, als Bakayoko per ongeluk toch nog een aanbieding krijgt.

Probleem is wel dat hij voor de absolute hoofdprijs zal gaan, want AZ verkoopt in principe niet gemakkelijk aan een concurrent uit de top 3 in Nederland. En hij weet ondertussen wat voor salarissen er in het buitenland gegeven worden. Nu heeft PSV dat geld natuurlijk binnen vanwege de grote uitgaande transfers, maar of dat besteed moet worden aan een speler van het kaliber Van Bommel is de vraag.

Luuk de Jong

Dan is er nog het hoofdpijndossier van Luuk de Jong. De aanvoerder van de afgelopen jaren en - mag toch gezegd worden - clublegende, heeft PSV al sinds april in de wacht staan en heeft nog altijd geen keuze gemaakt. Zo moet er dus ook gezocht worden naar een waardige vervanger van hem die met Pepi de strijd moet aan gaan. De Jong had zijn (oude) werkgever een dienst bewezen door eerder een beslissing te maken, dan hoefde er op één plek minder gezocht te worden. Maar dat hij nog altijd voor één keer een avontuur wil aan gaan, is ook te begrijpen.

Het zorgt er in ieder geval voor dat PSV op onwijs veel borden moet schaken en dat dit niet ideaal is voor de voorbereiding van de kampioen. Bosz vertelde eerder al dat de ideale voorbereiding niet meer bestaat, maar om nog zoveel topspelers binnen te moeten halen wordt met het uur een lastigere klus.

Bovendien mag PSV zich wel wat harder gaan opstellen tegenover clubs die topspelers willen aantrekken die er nog zijn: denk aan Ismael Saibari, Jerdy Schouten en Joey Veerman. Als zij ook nog weg gaan, lijkt dat teveel van het goede. Bosz gaf eerder aan deze site aan zich geen zorgen te maken: "Doorselecteren is altijd goed én bovendien gezond", zei hij toen. Maar ook doorselecteren heeft een grens.