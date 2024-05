Jerdy Schouten twijfelt over toekomst bij PSV: 'Kan nog niet met zekerheid zeggen dat ik blijf'

Jerdy Schouten kan nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. De middenvelder was afgelopen seizoen erg belangrijk voor PSV en voelt zich goed in Eindhoven. Toch overweegt hij om de club te verlaten.

"Dat ik gelukkig ben bij PSV en hier ook heel graag verder wil, is natuurlijk duidelijk", vertelt Schouten in het Algemeen Dagblad. "Ik heb vorig jaar niet voor niks een contract voor vijf jaar getekend. Het eerste seizoen is me geweldig goed bevallen en het is nu tijd om even bij te komen van alles."

Jerdy Schouten is extra trots met titel bij PSV: 'Hiervoor kwam ik terug naar Nederland' Jerdy Schouten speelde, net zoals wel vaker dit seizoen, een dijk van een wedstrijd. Het leverde PSV zondag tegen Sparta de 25ste landstitel op. Na afloop stond de lachende middenvelder meteen ESPN te woord.

Ondanks dat Schouten niet het meest in beeld is, is hij heel belangrijk voor PSV. Hij kon het verschil maken. Met snelle passing vanaf het middenveld of vanuit de verdediging en belangrijk organisatorisch en verdedigend. Mooi voor de 27-jarige Schouten dat hij het seizoen af kon sluiten met het lnadskampioenschap en een plek in de voorselectie van Oranje voor het EK. "De afgelopen weken hebben we zoveel mooie dingen meegemaakt en ook feest kunnen vieren, niet normaal", aldus Schouten.

Het beste uit mezelf halen

Al vanaf de eerste onderhandelingen voelde de middenvelder zich goed bij PSV. "Ik vond het bij alle transferbesprekingen met PSV zo mooi dat de technische mensen van de club precies wisten wat voor type speler ik ben", vertelt hij. "En wat ik aan de ploeg toe zou kunnen voegen. Ze hadden echt hun huiswerk gedaan. Daar hou ik van. Daarom wilde ik ook heel graag naar Eindhoven. Dit leek me de stap die ik nodig had om prijzen te kunnen winnen en het allerbeste uit mezelf te halen."

Vertrek

Toch sluit hij een vertrek bij zijn geliefde club niet uit. "Ik kan nu ook nog niet met honderd procent zekerheid zeggen dat ik blijf. Als er echt iets gigantisch voorbijkomt, kijk je daar toch naar. Dat doet elke voetballer. Is ook niks geks."