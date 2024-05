Jerdy Schouten is extra trots met titel bij PSV: 'Hiervoor kwam ik terug naar Nederland'

Jerdy Schouten speelde, net zoals wel vaker dit seizoen, een dijk van een wedstrijd. Het leverde PSV zondag tegen Sparta de 25ste landstitel op. Na afloop stond de lachende middenvelder meteen ESPN te woord.

Schouten zorgde tijdens de kampioenswedstrijd voor opluchting in Eindhoven, door na de brutale openingsfase van Sparta de stand weer gelijk te trekken. Met een ouderwetse frommelgoal. "Het gebeurt niet vaak dat ik scoor, dus dat is wel bijzonder", zei Schouten, die in een moeilijke fase van de kampioenswedstrijd toch weer als verdediger werd ingezet door trainer Peter Bosz. "Ja, of ik daar nou zo blij mee ben...", lachte Schouten, die liever middenvelder blijft.

Zo harkt PSV miljoenen binnen met dank aan het geweldige kampioensjaar PSV is kampioen van Nederland geworden, dat was al weken geen verrassing meer maar is nu officieel. De club uit Eindhoven ontving dit jaar weer miljoenen euro's, maar niet door het kampioenschap zelf. Geld voor de titel krijg je namelijk niet, wél via onder meer tv-gelden.

Eerste seizoen bij topclub

Lachen deed Schouten maar wat graag. Hij kwam afgelopen zomer over vanuit Italië en moest de balans bewaren bij PSV. In Nederland had hij verder alleen nog bij Excelsior indruk gemaakt, maar bij een topclub had hij nog geen enkele ervaring. Dat hij zo z'n stempel heeft kunnen drukken op dit kampioenselftal, maakt Schouten extra trots.

'Heel erg trots'

"Hiervoor ben ik terug naar Nederland gekomen", zegt Schouten. "Dat het meteen lukt in mijn eerste jaar had ik niet verwacht. Hier ben ik heel erg trots op. Het is mijn eerste echte prijs." Ook het feit dat hij zo belangrijk was voor deze ploeg, doet hem goed. "Ik voel de verantwoordelijkheid en ben heel erg tevreden met wat ik laat zien dit seizoen."

Uitzinnige vreugde in Eindhoven: PSV knokt zich op zenuwslopende middag naar 25ste landstitel PSV heeft het geflikt: het 25e kampioenschap in de historie van de club is binnen. Makkelijk ging het allemaal niet tegen Sparta, maar daar zal niemand wakker van liggen. Het feest in Eindhoven is losgebarsten na de 4-2-overwinning op Sparta. Het succesteam van Peter Bosz heeft hem de eerste grote titel in zijn carrière bezorgd, PSV heeft nu nog maar één record om op te jagen: de beste kampioen van Nederland worden.

'Dit is een heel, heel goed team'

Schouten benadrukt dat het een teamprestatie is. "Wat we hebben neergezet is echt geweldig. Dit is een heel, heel goed team. We vullen elkaar heel goed aan en dat zie je terug op het veld. Het klikt gewoon goed tussen ons allemaal."