Advies voor Dirk Kuijt na uitgediend contract in België: 'Laat dat volgende keer lekker aan een ander over'

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine kwam Dirk Kuijt ter sprake, naar aanleiding van de Britse geruchten in de media. Hij zou in beeld zijn bij Liverpool als opvolger van John Heitinga. Zeker omdat de toekomst van Kuijt in België niet zeker is, gaf hij zelf al aan in de media. Over dat laatste kreeg hij advies.

Oud-trainer Robert Maaskant, is begaan met de keuzes van Dirk Kuijt, zo laat hij merken. Er moest hem iets van het hart. "Ik heb een beetje inzicht in de situatie bij Beerschot, omdat ik afgelopen jaar een huurling van die club bij mij had spelen", legt hij uit. "Ook als Dirk nog een gesprek had gewild met het bestuur zou dat een lastig verhaal zijn. Het is echt chaos daar, geen trainingsvelden, gedoe met spelers en er is geen geld."

Het zijn zaken die Kuijt zelf ook al eens had aangegeven. "Daar moet je wel altijd voorzichtig mee zijn", vindt Maaskant. "Vooral als je er zelf zit, want dan wordt het achteraf vertaald naar dat het excuses zijn", waarschuwt de ervaren voetbalman.

"Je moet jezelf afvragen of je dat wil willen. Hij heeft een nertwerk groot genoeg om iemand anders lekker het woord te laten voeren. Dat zou mijn tip aan hem zijn. Dan kan je zelf op de achtergrond blijven en er anders mee omgaan."

Geruchten in Engeland

Kuijt is uit zijn contract gelopen bij Beerschot en er zijn nog altijd geen gesprekken geweest met de leiding van de club om toch door te gaan. Door zijn vrije keuze deze zomer is de Britse pers met zijn naam aan de haal gegaan: hij wordt genoemd als potentieel assistent van Slot. "Ik geloof niet dat Arne met Dirk Kuijt wil werken", besluit Maaskant.

Of hij denkt dat de oud-spits van Liverpool het zelf wel zou willen? "Ik denk dat hij in principe gewoon hoofdtrainer wil blijven", maar als Liverpool komt... "Mijn vermoeden is dat hij, als hij de kans krijgt om bij Liverpool te werken, er blind getekend wordt. En nu moet je maar zien wat daarvan terecht gaat komen. Want er zijn best nog wel trainers op de markt, links en rechts."

In de twintigste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de oud-trainer zijn scherpe mening over het nieuwe aanstaande trainersduo van Ajax. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld wie de nieuwe assistent van Arne Slot moet worden, spreekt hij over Dirk Kuijt en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

