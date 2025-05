Nederlandse sterren van Liverpool uiten hun medeleven aan slachtoffers na 'hartbrekende tragedie'

Een dag na de huldiging van Liverpool gaat het alleen nog maar over het heftige ongeval wat heeft plaatsgevonden. Aanvoerder Virgil van Dijk en ook Cody Gakpo uiten op Instagram hun medeleven met de slachtoffers.

'Onze gedachten en gebeden zijn bij iedereen die betrokken is bij deze hartbrekende tragedie', schrijft Gakpo in zijn story op Instagram. 'Moge jullie kracht, beterschap en hoop vinden in de komende dagen.'

Maandag reed er een man van 53 met zijn auto op hoge snelheid in op een stoet vol Liverpool-supporters, die daar de huldiging van de landskampioen vierde. Er raakten liefst 47 mensen gewond, waarvan er 27 met hun verwondingen naar het ziekenhuis moesten. Op een persconferentie van de politie werd duidelijk dat de man op eigen initiatief handelde en dat er geen sprake was van een terroristisch motief.

Virgil van Dijk

Ook Van Dijk liet van zich horen. "Mijn gedachten zijn bij de betrokkenen", schreef de aanvoerder van Liverpool op Instagram. "Ik bid voor een spoedig herstel van iedereen die gewond is geraakt. We denken allemaal aan jullie."

Reactie Liverpool

De club Liverpool deelde maandagavond al een statement. "We staan in nauw contact met de politie van Merseyside over de situatie op Water Street, die zich aan het einde van de kampioenschapsparade vanavond heeft voorgedaan. Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers van dit ernstige incident. We blijven onze volledige steun verlenen aan de hulpdiensten en lokale autoriteiten die de zaak behandelen," aldus de verklaring van The Reds.

