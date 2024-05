Bayer Leverkusen flikt het: eerste club die in Bundesliga ongeslagen blijft

Bayer Leverkusen heeft het geflikt: Die Werkself hebben de Bundesliga ongeslagen afgesloten. De Duitse landskampioen versloeg op de slotdag van de competitie Augsburg met 2-1.

Na 34 speelronden heeft Bayer Leverkusen 28 keer gewonnen en 6 keer gelijk gespeeld. Die reeks is goed voor 90 punten, één minder dan het record van Bayern München (2012/13).

Winst op Augsburg

Binnen een half uurtje had Bayer Leverkusen al een geruststellende voorsprong, na treffers van Victor Boniface en Robert Andrich. Dat zij scoren typeert hoe breed de selectie is: beide mannen waren niet week in week uit basiskrachten dit seizoen. De pas achttienjarige Turkse middenvelder Mert Kömür leverde de aansluitingstreffer (62').

Ongeslagen kampioen

Leverkusen is eerste ploeg ooit die in de Bundesliga ongeslagen blijft. Zelfs Bayern München, dat de afgelopen elf jaar landskampioen werd, lukte het nooit. Wereldwijd gebeurde het wel al vaker, maar in de topcompetities komt het nauwelijks voor. In Nederland is het slechts één keer gebeurd sinds de invoering van het betaalde voetbal: Ajax in 1994/1995. Arsenal kreeg het in Engeland voor elkaar in 2003/2004.

Eindstand Bundesliga 2024

Bayern München gaf in de laatste speelronde de tweede plek uit handen. Hoffenheim versloeg de Rekordmeister met 4-2, waardoor Stuttgart over de club heen wipte dankzij de (dikke) zege op Borussia Mönchengladbach: 4-0. RB Leipzig en Borussia Dortmund mogen net als bovengenoemde clubs na de zomerstop aantreden in de Champions League. Bekijk onderin de eindstand van de Bundesliga.

Köln en Darmstadt degraderen direct. Union Berlin speelde zich op het ultieme moment veilig, Bochum speelt om promotie/degradatie in de play-offs tegen Fortuna Düsseldorf, de nummer 3 van de 2. Bundesliga.

Finales voor Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft nog twee wedstrijden in de agenda staan om een volledig seizoen ongeslagen te blijven in alle competities. En dat zijn krakers. Woensdag 22 mei is de finale van de Europe League, tegen Atalanta. En op zaterdag 25 mei is de finale van de Duitse beker, tegen Kaiserslautern uit de 2. Bundesliga.