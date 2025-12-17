Ajax heeft met liefst 7-2 gewonnen van Excelsior Maassluis in de EurojJckpot KNVB Beker. Interim-trainer Fred Grim koos voor veel jonge spelers en liet ook een 16-jarig toptalent debuteren. Goed nieuws voor Ajax: de club heeft inmiddels weer vijf keer op rij gewonnen.

De openingstreffer viel na twaalf minuten: Owen Wijndal maakte er 1-0 van. De linksback scoorde begin deze maand nog zijn eerste in het shirt voor Ajax, tegen Fortuna Sittard. Even later maakte Anton Gaaei de 2-0. De Deen zou in de winter weg mogen bij de Amsterdammers, mede door de komst van Takehiro Tomiyasu.

Even later, we tekenen minuut 24, was het weer raak. Don-Angelo Konadu (19) zorgde in zijn tiende wedstrijd voor het eerste elftal voor zijn eerste goal: 3-0. Na veertig minuten deed ook Jorthy Mokio (17) een duit in het zakje. Hij maakte op aangeven van Rayane Bounida (19) de 4-0.

Opvallende wissels

Door de veilige voorsprong zag Grim de ruimte om in de rust drie keer te wisselen. Hij koos voor Branco van den Boomen (lang geblesseerd geweest), Raul Moro (dure aankoop met nog weinig minuten) en het talent Gerald Alders. Vlak na de thee ging Ajax vrolijk verder met scoren: in de 48e minuut maakte Mokio de 5-0. Bounida gaf alweer voor de vierde keer deze wedstrijd de assist.

Excelsior Maassluis verraste even later door wat terug te doen. Devin Plank kopte de 5-1 binnen. Dat was de speler die in het vorige duel tussen de twee clubs in 2020 even binnen de lijnen mocht komen, nadat hij meerdere chemo's had ondergaan. Vlak daarna maakte Bounida de 6-1, maar na zestig minuten stond het ook alweer 6-2. Jannick Verbont was de maker van het achtste doelpunt van de wedstrijd.

Debuut voor 16-jarige

Na ruim een uur spelen was het tijd voor een invalbeurt van de 16-jarige Abdellah Ouazane, die zijn debuut maakte. In de 66e minuut had hij direct kunnen scoren, maar invaller Moro koos - met succes - voor eigen geluk: 7-2. Ook Pharell Nash maakte even later zijn opwachting. Voor de 17-jarige rechtsbuiten was het zijn tweede wedstrijd in Ajax 1.

Vervolgens werd er niet meer gescoord. Zo waren de twee tegendoelpunten en het debuut van de 16-jarige Ouazane de meest opvallende gebeurtenissen in de bekerwedstrijd van Ajax tegen de amateurs uit de Tweede Divisie. Excelsior Maassluis staat vijftiende (van de achttien) in de competitie op het hoogste amateurniveau.