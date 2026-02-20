Jill Roord heeft haar zorgen gedeeld over het taboe dat mentale gezondheid nog altijd is in de voetballerij. In een campagne van de KNVB vertelt zij hoelang ze heeft gewacht met hulp zoeken. Het is een groeiende trend dat in de voetballerij niemand graag over hun gevoelens spreekt. 43 procent van de voetballende jongeren weet niet hoe ze een gesprek moeten starten.

Uit het onderzoek dat Motivaction deed in opdracht van onder andere de KNVB blijkt dat jongeren tussen de 16 en 25 jaar veel stress ervaren. 56 procent daarvan heeft met school te maken, maar ook onzekerheid en eenzaamheid zin grote factoren.

Het verhaal van Jill Roord

Uit onderzoek blijkt dat ook veel voetballende jongeren die stress ervaren, maar er niet over praten. Dat terwijl 73 procent van de jongeren wel aangeeft behoefte te hebben aan een open gesprek. Er moet volgens dat aantal meer aandacht komen voor mentaal welzijn.

Ook Jill Roord vindt dat er meer ruimte moet zijn voor een gesprek in de voetballerij. Zij deelt haar eigen ervaring als voorbeeld. " Ook ik heb lang gewacht om mijn zorgen te delen. Ik wilde niet kwetsbaar lijken of overkomen als iemand die zeurt. Als ik daarop terugkijk dan had het geholpen als iemand eerder het gesprek met mij was aangegaan. Met een beetje begeleiding en iemand die het gesprek opent, komt er vaak vanzelf iets op gang."

Voetballen helpt

En nu blijven die gesprekken achter. Een kwart van de voetballers gaat in gesprek met een coach of trainer, 46 procent doet dat met teamgenoten. Maar ze voelen zich al gauw bezwaard om hun problemen te delen, zo blijkt uit het onderzoek.

Toch reikt de sport voetbal de helpende hand. 94 procent van de voetballers geeft aan dat het beoefenen van de sport een positief effect heeft op hun mentale gezondheid.

Heb je naar aanleiding van dit bericht behoefte aan een gesprek of maak je je zorgen om iemand? Neem dan contact op met de MIND Hulplijn. Dit kan gratis en anoniem via 0900-1450 of via www.mindhulplijn.nl (chat en WhatsApp). De hulplijn is dag en nacht bereikbaar.