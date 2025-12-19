Joey Veerman staat in de nadrukkelijke belangstelling van Turkse club Fenerbahçe, dat melden meerdere Turkse en Nederlandse media. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou de deal zelfs al in de afrondende fase zijn en krijgt PSV een mooi transferbedrag.

Niemand kan meer om Veerman heen in Nederland. De Volendamse middenvelder van PSV kent een weergaloos seizoen. Waar hij vorig jaar nog bekritiseerd werd in de grote wedstrijden in Europa en Nederland, wordt hij nu juist bewierrookt in deze wedstrijden.

Klasse van Veerman

PSV is bezig aan een goed seizoen en viel in Europa vooral op met geweldige wedtstrijden tegen Napoli en Liverpool. In beide wedstrijden werd Veerman geprezen voor zijn manier van het spel verdelen. Ook is hij dit jaar betrokken bij veel doelpunten. Hij scoorde al acht keer en gaf zeven keer een assist in alle competities.

Deze indrukwekkende statistieken hebben ervoor gezorgd dat er meerdere clubs wel oor hebben naar de diensten van Veerman, die vier jaar geleden in Eindhoven kwam voetballen. Volgens de Turkse media wil Fenerbahçe de nodige miljoenen neerleggen voor Veerman. Fenerbahçe staat momenteel tweede in de Turkse competitie en staat 12e in de Europa League.

Clausule

Er is volgens de Turkse media een vast bedrag in het contract van Veerman gezet, waarvoor PSV hem zou laten gaan. Dat zou gaan om een bedrag rond de 25 tot 30 miljoen. Inmiddels is Veerman volgens Romano al akkoord met een stap naar Fenerbahçe. De Turken zijn ook akkoord met het betalen van de afkoopsom die boven de twintig miljoen euro ligt. De Italiaanse transferexpert meldt zelfs al zijn befaamde 'Here we go', wat inhoudt dat een transfer zo goed als zeker doorgaat.

Ook het Eindhovens Dagblad meldt inmiddels dat het vertrek van Veerman een 'kwestie van tijd' lijkt. De middenvelder zou de stap zelf graag willen maken en Fenerbahçe heeft hem een fors salaris beloofd. PSV zou zelfs al een vervanger voor Veerman aangeboden hebben gekregen. Dat is Kodai Sano van NEC.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe agree deal to sign Joey Veerman from PSV Eindhoven, here we go!



Fenerbahçe are set to trigger the release clause for Veerman for fee over €20m.



Veerman has agreed personal terms with Fener, ready for the move. 🇹🇷 pic.twitter.com/98Y5saSe2Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2025

Veerman was afgelopen zomer al in trek bij buitenlandse ploegen. Hij was toen dichtbij een overstap naar Premier League-club Brentford. Maar omdat de transfer te dicht op de deadline zat, had PSV daar weinig trek in. Fenerbahçe zal dus ook snel moeten handelen deze winter, willen ze niet tegen hetzelfde probleem aanlopen.

