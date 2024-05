Johan Bakayoko speelt met schoenzolen als scheenbeschermers: 'Nog nooit van het veld getrapt'

Johan Bakayoko debuteert aankomende zomer op een eindronde met de Belgische nationale ploeg. De 21-jarige aanvaller verdiende een plekje in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco door zijn goede jaar met PSV, met wie Bakayoko kampioen werd. Naast zijn goals en assists valt Bakayoko op met zijn bijzondere uitstraling op het veld.

Zo heeft Bakayoko een pleister op zijn neus en draagt hij zijn kousen laag. "Ik doe waar ik mij het beste bij voel", zegt hij in een uitgebreid interview met Nieuwsblad. "Op training voetballen we bij PSV nooit met scheenbeschermers en voor wedstrijden leg ik schoenzooltjes op mijn schenen die ik met tape goed aanspan. Dat wordt dan lekker hard, maar zit ook comfortabel. Of dat wel mag en niet gevaarlijk is? Ik ben nog nooit van het veld gestuurd of getrapt. Blijkbaar ben ik snel genoeg", lacht hij.

Het is niet meer de vraag of Bakayoko deze zomer een transfer gaat maken, maar naar welke club en voor hoeveel geld. De PSV'er is gewild. Bayern München, het Liverpool van Arne Slot en Arsenal zouden achter hem aanzitten. "Het enige wat ik kwijt kan is dat ik volgend jaar ergens op een voetbalveld zal staan", is hij geheimzinnig.

Bayern München stelde onlangs Vincent Kompany aan als nieuwe trainer. Een landgenoot van Bakayoko, die hem ook al naar zijn vorige club Burnley wilde halen. "Ik kreeg vorig jaar een telefoontje van Kompany, inderdaad. Hij legde toen zijn visie op voetbal uit. Dat was mooi. Ik verduidelijkte mijn visie. Het was een goed gesprek, maar dat was dus vorige zomer."

Bakayoko is komende zomer een van de smaakmakers van België op het EK in Duitsland. De Rode Duivels zitten in een poule met Roemenië, Oekraïne en Slowakije. Ter voorbereiding op het toernooi ging hij samen met zijn begeleiding speciaal naar het Marokkaanse Marrakech. Wat zijn de verwachtingen voor het EK bij Bakayoko? "Er is geen limiet. We moeten in onszelf geloven om ver door te stoten."