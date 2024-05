Nieuwe trainer van Bayern München kan zomaar zorgen voor transfer van PSV'er Johan Bakayoko

Johan Bakayoko mag hopen dat hij naar een absolute topclub kan. Daar is echter wel een beetje hulp van Vincent Kompany voor nodig. Als de Belgische trainer de overstap maakt van Burnley naar Bayern, dan kan de transfer van de PSV'er weleens in een stroomversnelling terechtkomen.

Volgens het Eindhovens Dagblad is de rekensom snel gemaakt als Kompany daadwerkelijk hoofdtrainer bij Bayern München wordt. Dat gerucht sijpelde deze week naar buiten en de partijen zouden inmiddels al met elkaar in gesprek zijn. 'PSV-aanvaller Johan Bakayoko kan bij Bayern München op de radar komen als Vincent Kompany daar trainer wordt', weet PSV-watcher Rik Elfrink.

'Bayern München wil Vincent Kompany aanstellen als hoofdtrainer' Bayern München wil Vincent Kompany als hoofdtrainer benoemen. Dat melden media uit Engeland en Duitsland. De 38-jarige Belg zou zelf ook graag bij Bayern aan de slag gaan, maar staat nog vier jaar onder contract bij Burnley.

Groot fan van Bakayoko

Kompany is groot fan van Bakayoko (21). Als trainer van Burnley wilde hij zijn landgenoot al naar Engeland halen. Bakayoko zag degradatievoetbal in Engeland niet zitten en koos ervoor om bij PSV te blijven. Dat pakte goed uit. Burnley degradeerde uit de Premier League en Bakayoko zelf maakte weer een uitstekend seizoen in de Eredivisie door.

Veel interesse

Bayern München is niet de eerste en enige topclub die de aanvaller van PSV in de gaten houdt. Ook Liverpool en Borussia Dortmund toonden al interesse. PSV wil veel meer vangen voor Bakayoko, die volgens het ED in ieder geval vijftig miljoen euro gaat opleveren.

EK voetbal

Veel is afhankelijk van wat Bakayoko met en bij België presteert op het EK voetbal in Duitsland. België is daar ingedeeld in groep E, met Roemenië, Oekraïne en Slowakije. 'Ontploft hij daar in figuurlijke zin, dan kan het nog hard gaan', concludeert Elfrink.