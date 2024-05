Vincent Kompany officieel nieuwe hoofdtrainer van Bayern München: 'We moeten agressief en moedig zijn'

Bayern München heeft de komst van trainer Vincent Kompany bevestigd. Hij volgt Thomas Tuchel op, die na het einde van het seizoen vertrok bij de ploeg van Oranje-international Matthijs de Ligt. De 38-jarige Belg tekende een contract tot de zomer van 2027 bij de Duitse recordkampioen.

"Ik kijk uit naar de uitdaging bij Bayern", zei Kompany op de website van de club. "Het is een grote eer om voor deze club te mogen werken. Bayern is een instituut in het internationale voetbal."

Creatief, agressief en moedig

"Als coach moet je staan ​​voor wie je bent als persoonlijkheid: ik houd ervan de bal te hebben, creatief te zijn en we moeten ook agressief en moedig zijn op het veld. Ik kijk nu uit naar de basiszaken: samenwerken met de spelers, een team vormen. Als de basis gelegd is, zal het succes komen", aldus de nieuwe coach.

Volgens de technisch directeur Christoph Freund past de personlijkheid van Kompany daarom perfect bij de club. "Vincent Kompany is het type coach dat qua filosofie en identieit heel goed aansluit bij Bayern."

Kompany werd in de media al enige tijd genoemd als mogelijke opvolger van Tuchel. Oud-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zei dinsdag al dat Bayern dicht bij een akkoord was met de voormalige international van België.

Kompany komt over van het gedegradeerde Burnley in Engeland, dat tussen de 10 en 12 miljoen euro voor de trainer krijgt. Eerder was hij coach bij Anderlecht.