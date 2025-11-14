Moddergooien bij Ajax neemt gênante vormen aan

Sinds het wegsturen van John Heitinga is de rust er niet bepaald minder op geworden bij Ajax. Waar een trainerswissel normaal voor een ommekeer moet zorgen, zorgt het in Amsterdam voor een ongekende chaos die zijn weerga maar niet lijkt te kennen. Elke dag wordt de puinhoop groter. Na stevige woorden wat hakbijltjes, is nu het moddergooien begonnen.

De hele voetbalwereld schrok zich werkelijk waar een ongeluk maandag, toen Rob Jansen, zaakwaarnemer en podcast-host bij KieftJansenEgmondGijp, van wal stak over Danny Blind. De oud-aanvoerder van Ajax was eerder dit jaar opgestapt uit de rvc maar Jansen wist te vertellen dat hij een groot aandeel had in het wegsturen van Heitinga. Blind zou dat hebben aangeraden bij Louis van Gaal, adviseur bij Ajax.

Donderdag kwam Blind met een reactie daarop bij Ziggo Sport en ontkrachtte ieder woord van Jansen. Een welbekend welles-nietes-spelletje waar niemand ook maar iets mee opschiet. Blind zei op zijn beurt dat hij niks meer met Ajax heeft gedaan sinds hij zijn functie heeft neergelegd, waardoor de woorden van Jansen niet zouden kloppen. Hij spreekt van oud-zeer bij de voormalig zaakwaarnemer van hem en zijn zoon.

Ruzie over de rug van Ajax

Deze ruzie, of vete, tussen deze twee, over de rug van Ajax, is bijna gênant te noemen. Beiden hebben overduidelijk baat bij hun eigen standpunt en gaan daar nooit van afwijken. Het is ook niet controleerbaar, tot iemand het antwoord bij Van Gaal gaat vinden. Een onmogelijke opgave, waarbij het antwoord ook niet eens relevant is. Heitinga is door meerdere mensen niet goed genoeg bevonden, er is te weinig progressie gezien en er moest iets veranderen bij Ajax.

Het laat het grootste probleem bij Ajax op dit moment zien. Gaat het goed, dan hoor je maar twee mensen praten; de trainer en misschien de technisch directeur, gaat het slecht dan moet ineens iedereen wat zeggen. Dat terwijl Ajax op zo'n moment gebaat is bij rust. Dat dit soort vetes worden uitgevochten over de situatie van Ajax laat zien dat men dat belangrijker vindt dan het welzijn van de club.

Wie o wie?

Blind kon niet anders dan reageren, maar het is typerend voor de situatie van Ajax dat het zo ver heeft moeten komen. Het schaadt daarbij ook de zoektocht naar een nieuwe trainer. Want wie gaat in godsnaam tekenen bij een club waar gevoelige thema's via de media worden uitgespeeld?

Ten Hag zei al af en Marc Overmars zei al af. Dat terwijl Ajax zwaargewichten nodig heeft om alles weer op de rit te krijgen. Maar het zijn natuurlijk júíst de zwaargewichten die wel twee - misschien wel drie - keer nadenken voor ze 'ja' zeggen tegen Ajax.