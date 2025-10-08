De periode van Hedwiges Maduro als assistent-trainer bij Ajax is er één die bol stond van spanningen, beschuldigingen en een breuk met voormalig hoofdtrainer Maurice Steijn. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vertelt Maduro openlijk zijn kant van het verhaal. Gaat het ooit nog goed komen? "Ik vind hem best wel een aardige man", luidt het verrassende antwoord van de oud-profvoetballer.

De spanningen tussen Steijn en Maduro, die ontstonden door geruchten over gelekte informatie en kritiek van sportpsycholoog Annemieke Zijerveld, leidden uiteindelijk tot een breuk. Steijn windt er geen doekjes om als hij terugblikt op de situatie met Maduro. "Het voelde heel slecht dat die informatie uit je eigen staf komt. Je moet elkaar als staf onvoorwaardelijk steunen en het is niet goed als er dan eentje een ander pad bewandelt. De andere drie (Saïd Bakkati, Richard Witschge en Anton Scheutjens, red.) zijn altijd loyaal gebleven tot het einde", vertelde Steijn een tijd geleden tegen het Algemeen Dagblad.

De Sportnieuws.nl-podcast met Hedwiges Maduro.

'Dat is nooit meer goed gekomen'

Maduro bevestigt dat er na de controverse nauwelijks contact is geweest met Steijn. "We hebben daarna niet meer gesproken. Op een gegeven moment kwam het verhaal naar buiten, dat was echt een soort van breuk. Op een gegeven moment had zij kritiek op de staf. Niet alleen op Maurice, maar op de staf. Maar hij nam het wel persoonlijk. En hij zei: het komt van jou af. Dat was niet zo en dat was intern ook bij Ajax bekend. Maurice kreeg toen het gevoel: sta je nog wel achter mij? Dat is nooit meer goed gekomen."

'Zoek het maar lekker uit'

Maduro heeft de beschuldigingen snel van zich af laten glijden. "Ik heb op een gegeven moment wel voor mezelf gezegd: zoek het maar lekker uit. Van de honderd mensen weten er 99 hoe je bent. Als er dan één iemand, toevallig Steijn, is die wat anders zegt, denk je dat ik me dan druk ga maken over die ene persoon? Mijn omgeving weet wél wie ik ben. Ik ben heel gelovig opgevoed en daar komt mijn zachte kant ook vandaan. Ik denk meer aan de medemens dan aan mezelf."

De momenteel clubloze coach benadrukt dat hij niets te maken had met de beschuldigingen van het lekken van informatie. "Ajax heeft gewoon die psycholoog gebeld, hoor. En zij hebben ook gezegd: dat waren mijn woorden, Hedwiges heeft daar helemaal niks mee te maken. Anders had Ajax mij ook wel de laan uitgestuurd, maar ze hebben mij juist gevraagd of ik het wilde overnemen van Maurice Steijn als interim. Als ik niet te vertrouwen ben, dan zou dat toch super raar zijn?"

Nóóit interviews met assistenten

Een van de frustraties van Maduro was dat hij zich niet publiekelijk kon verdedigen. "Bij Ajax mogen assistenten nooit een interview geven. Alleen de hoofdtrainer staat de media te woord. Je zal nooit een interview met Marcel Keizer of Frank Peereboom zien. Als wij nu iets persoonlijks over één van hen zouden zeggen, dan kunnen zij nooit reageren via de media."

"Misschien zou het wel beter zijn dat assistenten zich af en toe ook kunnen verdedigen, maar op dat moment gebeurde er zoveel. Ajax heeft toen ook gedacht: laat het maar, wij weten wel beter. Alleen, de buitenwereld heeft geen flauw idee en dus gaat de media alles opschrijven, want het is nieuws. En dan maakt het niet uit of het waar is. Maar je moet niet beïnvloedbaar zijn en je moet echt een dikke huid hebben."

Geen rancune richting Steijn

Ondanks de turbulentie kijkt Maduro zonder rancune naar de situatie. "Ik heb eigenlijk geen problemen met hem. Sterker nog, ik vind hem best wel een aardige man. Alleen, dat ik niet loyaal ben, is écht onzin en dat weet Ajax ook", stelt Maduro. "Misschien was dat zijn emotie en denkt hij er nu anders over, maar ik sta er niet in zoals hij destijds."

Beluister De Maaskantine