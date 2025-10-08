Hedwiges Maduro gold enkele jaren geleden als een van de veelbelovende talenten van het trainersgilde. Na een tegenvallende periode bij Ajax, waarin hij als assistent van Maurice Steijn met de Amsterdammers flink teleurstelde, werd ook zijn tijd bij Almere City geen succes volgens de directie. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine blikt Maduro terug op zijn eerdere keuzes én spreekt hij zich uit over zijn ambities.

Maduro maakte in zijn eerste jaren als (hoofd)trainer veel indruk. Hans Kraaij Jr. noemde hem zelfs 'de kroonprins onder de trainers'. Hij begrijpt wel waar dat beeld vandaan komt. "Ik werd als trainer van Jong Almere kampioen, iets wat Feyenoord al jarenlang niet lukte. Dat was best uniek. Toen kreeg ik al het stempel van veelbelovend talent. Daarna werd ik assistent van Alex Pastoor bij Almere City en promoveerden we naar de Eredivisie. Er was simpelweg heel veel succes in het begin. Maar toen kwam natuurlijk een dramatisch jaar als assistent bij Ajax", stelt Maduro.

Terug bij af?

Vindt de ex-middenvelder van onder andere Valencia en Sevilla dat hij weer terug bij af is? "Voor de buitenwereld lijkt het alsof ik drie of vier jaar bij Ajax en Almere heb gezeten, maar dat was maar anderhalf jaar. Ik heb daarvoor veel meer jaren in mezelf geïnvesteerd. De succesperiode was veel langer dan de mindere periode. Ik heb nu veel meer bagage en in de spiegel gekeken wat ik anders moet doen. Voor mijn gevoel weten mensen nog niet wie ik ben als trainer. Dat merk ik ook als ik met technisch directeuren spreek. Telkens als ik ze gesproken heb, dan vinden ze mij interessant."

'Enorme deuk opgeleverd'

Ondanks dat Maduro vindt dat hij zichzelf juist flink ontwikkeld heeft als trainer, zijn clubs terughoudend in het contact opnemen met de veertigjarige coach. "Voor mijn tijd bij Ajax en Almere was er écht heel veel interesse van clubs, ook in wie ik ben als coach. Nu is het rustiger door wat er allemaal is gebeurd. Het heeft wel een enorme deuk opgeleverd. Technisch directeuren komen nu niet één, twee, drie om een bakje koffie te doen. Dus dat initiatief neem ik nu vooral zelf."

Was Maduro klaar voor hoofdtrainerschap?

Host Robert Maaskant is benieuwd of de toen 38-jarige Maduro, vooral achteraf gezien, klaar was voor het hoofdtrainerschap bij Almere City. "Ik had het gevoel dat ik bij Almere op vertrouwde grond kwam, maar ik merkte wel heel snel dat je ook afhankelijk bent van bepaalde dingen om succes te behalen. Bij Ajax zie ik nu heel veel raakvlakken wat mij bij Almere City ook is overkomen. Dat vind ik wel 'leuk' om te zien."

Maduro doelt daarmee onder meer op de situatie waarin Heitinga is ingestapt. "De mooiste les voor mij is dat ik eigenlijk twee keer zomaar ergens ben ingestapt, terwijl ik eigenlijk aan de voorkant duidelijk had moeten hebben: oké, hoe is de situatie? Waar willen we naartoe? Wat heb je daarvoor nodig en wanneer krijg je die middelen? Bij Ajax dacht ik: prima, een ontwikkelplan en bij Almere was het enthousiasme. Dan loop je in het begin tegen heel veel zaken aan waarvan je nu denkt: dat zou ik echt totaal anders doen."

Ideaal plaatje voor Maduro

Maduro heeft overduidelijk verschillende scenario’s in zijn hoofd. "Assistent bij het Nederlands elftal zou top zijn, assistent onder een ervaren topcoach als Arne Slot, Erik ten Hag of Joseph Oosting of hoofdtrainer bij bijvoorbeeld een Keuken Kampioen Divisie-club", somt de oud-prof, die afgelopen zomer in beeld was bij Helmond Sport, op. "Dat heb ik bewust niet gedaan, maar ik sta er nu wel voor open. Het gaat kriebelen."

Voor de oud-voetballer van Sevilla en Valencia is het ook een optie om terug te keren naar Spanje, waar hij nog altijd een huis heeft. "Ik heb veel contacten in Spanje en heb ook gesproken met Valencia en Sevilla voor een baan bij de beloftenploegen", vervolgt Maduro, die een baan als assistent-trainer zeker niet uitsluit. "Daar ben ik ook niet vies van, maar het ligt wel aan de organisatie en hoe er beleid gevoerd wordt. Het moet een club zijn waar ik kan groeien en waar ik mijn stempel kan drukken."

'Op korte termijn ben ik weer trainer'

De achttienvoudig international gaat er vanuit dat hij snel weer in het trainersvak actief is. Op de stelling 'op korte termijn ben ik weer (hoofd)trainer' reageert hij dan ook stellig. "Eens, er gaan altijd wel weer dingen gebeuren rond Kerst en anders sta ik sowieso volgend wel weer voor een groep", zegt Maduro tegen Maaskant en co-host Aron Kattenpoel Oude Heerink. "We zullen zien hoe het precies gaat lopen."

Wachten op de perfecte club

Maaskant vindt dat het eigenlijk te lang duurt voordat Maduro weer op het veld staat als trainer. "Ik vind dat een aantal coaches, daar hoor jij ook bij, te lang wachten met weer het trainersvak in te gaan. En dan praat ik over Philip Cocu, Frank de Boer en Mark van Bommel, die allemaal wachten tot die perfecte club voorbij komt", zegt de oud-coach lichtelijk geïrriteerd.

De gast van De Maaskantine begrijpt zijn oud-collega's echter wel. "Waarom zouden ze het risico nemen? Als het niet goed gaat, worden ze helemaal afgemaakt en dan gaat hun hele naam eraan. Ik wil het nog wel, omdat ik het leuk vind. Maar ik weet in mijn achterhoofd wel: als ik nu ergens instap en ik heb weer geen succes, dan word ik ook afgemaakt door de buitenwereld. Dat komt altijd wel terug. Ik denk dat veel oud-topvoetballers toch denken: wil ik dit weer ondergaan met mijn familie?"

Beluister De Maaskantine

De Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine met Hedwiges Maduro is vanaf woensdagochtend 07.00 uur te beluisteren op YouTube, Spotify en alle andere streamingplatforms. Deze week bespreekt Maaskant onder meer de bekoelde relatie tussen Maurice Steijn en Maduro, een pijnlijke fout van Almere City rondom Guus Hiddink en zijn ambities.