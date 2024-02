Johan Derksen vindt Noa Lang 'bron van ergernis': 'Het is allemaal gek, gek, gek'

Johan Derksen heeft het niet zo op Noa Lang. Bij Vandaag Inside noemt Hélène Hendriks een toevoeging voor de sport, omdat hij juist geen 'ideale schoonzoon' is. Derksen vindt: "Hij moet het wel heel af en toe laten zien."

Doet hij dat dan niet, als hij niet geblesseerd is? Derksen vindt van niet. "Hij is altijd ziek, zwak en misselijk. Het is toch wel een bron van ergenis hoor, dat jochie. Want hij weet niet hoe gek hij moet lopen, gek z'n koussies zitten, hoe gek z'n broekie zit, hoe gek de armen getatoeerd zijn. Het is allemaal gek, gek, gek."

Blessure

Hendriks trekt de vergelijking met Memphis en vindt Lang daarom juist interessant. Momenteel staat de 24-jarige vleugelaanvaller van PSV lang aan de kant met een hamstringblessure. Hij kwam tot slechts elf Eredivisie-wedstrijden dit seizoen. Daarin scoorde hij vier keer en gaf hij drie assists.