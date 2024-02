Noa Lang blikt terug op ex-trainer Erik ten Hag: 'Hij heeft mij nooit meer succes gewenst'

Noa Lang kijkt met negatieve gevoelens terug op zijn tijd bij Ajax onder Erik ten Hag. De PSV-speler wilde in 2021 weg bij de Amsterdammers, maar de club werkte niet mee. Toen hij toch naar Club Brugge vertrok, liet Ten Hag niets meer van zich horen.

Om dat voor elkaar te krijgen, stuurde hij zelfs een lang appje naar Ten Hag. " Kijk, ik heb het zelfs hier", vertelt hij terwijl hij de appjes laat zien in de docu-serie Noa Lang: Lastpak. "Ik heb hem een hele Bijbeltekst gestuurd, met ‘je moet me gewoon laten gaan, stop met mij te demotiveren’. Hij heeft me ook nooit meer succes gewenst of wat dan ook. Niet eens een appje, helemaal niks."

Lang wilde weg bij Ajax

Het hart van de vleugelspeler vertelde hem bij Ajax te blijven, maar zijn verstand vond een vertrek nodig. " Ik heb toen gewoon een zak gepakt, al mijn schoenen erin gedaan en gezegd: ‘ik kom niet meer, man.’”

Op de appjes is te lezen hoe graag hij vertrok naar Club Brugge. "Ik kan daar Champions League spelen", appte hij naar zijn trainer. "Wat willen jullie? Een speler die stilstaat in z'n ontwikkeling en elke week op de bank zit [...] en tien minuutjes mag invallen[...]?", schrijft hij verder. "Ontneem mij deze kans niet en stop met mij te demotiveren, want ik ben niet bij Ajax met mijn hoofd." Ten Hag antwoordde later op het appje dat hij de ochtendtraining mocht overslaan.