Noa Lang haalt uit naar oude club: 'Het is gewoon allemaal toxisch daar'

Noa Lang heeft sinds vrijdag zijn eigen documentaire, genaamd 'Lastpak' op Amazon Prime Video. In die docu haalt hij hard uit naar het bestuur en zijn teamgenoten bij zijn oude club Club Brugge.

Het seizoen 2022/23 was slecht voor Club-begrippen. De drie jaar daarvoor was Brugge telkens kampioen geworden, maar in het laatste seizoen van Lang in België eindigde FCB op de vierde plek. Daar was Noano duidelijk niet blij mee, zo is te zien in Lastpak.

Toxisch

"Weet je wat het is bij ons team?", zegt Lang in de docu. "Driekwart van de ploeg gelooft er al twee maanden niet meer in. Ze hebben geen idee van het play-offsysteem. Zo spelen we, zo trainen we. Dat is toch niet meer leuk? Er zit geen winnaarsmentaliteit in dat team, man. Het is gewoon allemaal toxisch daar."

Het bestuur van Club Brugge kreeg er vervolgens ook van langs. "In de 2,5 jaar dat ik hier speel, heb ik zes trainers gehad. Nu al drie in één seizoen. Dat kan gewoon niet, het slaat nergens op. Als club moet je dan ook in de spiegel kijken. Het bestuur en zo. Deze situatie is niet gezond voor mij. Ik hoor hier allang weg te zijn. Ik heb geen motivatie meer om hier te voetballen."

Toch naar PSV

Lang wilde naar PSV en PSV wilde Lang. Maar even leek het erop dat de onderhandelingen tussen de Eindhovense en Brugse club zouden klappen, terwijl Lang al medisch gekeurd werd bij PSV. "Heel mijn leven heb ik dit soort dingen. Ik ga niet meer terug", aldus Lang, die later alsnog de overstap zou maken naar PSV voor vijftien miljoen euro.