Johan Derksen ziet 'onwerkelijk' Ajax: 'Niet beter dan welke club ook in het linkerrijtje'

Ajax staat nog maar één punt voor op PSV in de strijd om het landskampioenschap. Bij Vandaag Inside kreeg Telegraaf-columnist Valentijn Driessen de vraag of de Amsterdammers nog wel kampioen worden. "Iedereen doet heel zenuwachtig, maar ze hebben alles nog in eigen hand."

"Ja, die worden kampioen", is Driessen resoluut. "Die staan één punt voor. Iedereen doet heel zenuwachtig, maar ze hebben alles nog in eigen hand." Johan Derksen ging er vervolgens direct tegenin: "Ja, maar die winnen niet in Groningen." Driessen gelooft daar niet zoveel van: "Groningen gaat als een stel wilden tekeer, want die willen ook graag winnen."

Wilfred Genee moest lachen om die opmerking: "Dit wordt allemaal uitgezonden, hè?" Driessen was daar niet van onder de indruk. Komende woensdag gaan de Amsterdammers op bezoek in Groningen. De aftrap van dat duel is om 20.00 uur.

'Gaat eigenlijk nergens meer over'

Derksen kon wel lachen om de discussie: "Ik heb vier maanden geleden gezegd dat PSV kampioen wordt, daar blijf ik bij." Driessen blijft toch bij zijn standpunt en doet er zelfs nog een schepje bovenop: "Die laatste wedstrijd tegen Twente gaat eigenlijk nergens meer over. Ook niet voor Twente, want die gaan de play-offs in." Ajax speelt zondag de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente.

Vervolgens gaat het gesprek over een iets andere boeg. Derksen verbaast zich nog maar eens over het huidige Ajax. "Weet je wat zo onwerkelijk is. Ajax wordt kampioen, hebben het hele jaar nog geen Ajax-voetbal gespeeld. Over die trainer: één ding kan je hem nageven, de spelers zijn fit en hebben een goede instelling. Maar eigenlijk is Ajax niet beter dan welke club in het linkerrijtje." Driessen vult aan: "In het rechterrijtje zelfs."

'Dit wordt ook uitgezonden!'

Derksen is er niet van overtuigd dat Ajax zomaar van FC Twente wint. "Als Twente vrijuit kan spelen, hebben ze natuurlijk aardige spelers." Genee is het daarmee eens: "Ik wou net zeggen. Die hebben betere spelers dan NEC, die spelen Ajax op een hoop." Driessen slaat vervolgens terug: "Dat wil ik nog eens zien. En dit wordt ook uitgezonden, hè. Dat je het wel weet."

