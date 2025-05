‘Ongekend’ Ajax zorgt voor deceptie: ‘Het voelde alsof er twee keer werd verloren'

Wat een feestelijke ontknoping had kunnen worden voor Ajax, eindigde zondagmiddag in een bittere teleurstelling. Terwijl PSV in de extra tijd wist te winnen van Feyenoord, ging Ajax zelf kansloos onderuit tegen NEC. Het slechtst denkbare scenario voor de Amsterdammers. In de Sportnieuws.nl-podcast voelde het voor voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zelfs alsof Ajax twee keer verloor.

In de nieuwe aflevering van hun wekelijkse podcast openen ze met het pijnlijke verlies. Beide zaten in het stadion, en Van As vertelt dat ze zichzelf misschien wel had vervloekt. Ze stuurde vooraf nog een foto van zichzelf in Ajax-shirt op de fiets naar het stadion, met de tekst: “Misschien jinx ik het, maar ik doe 'm toch aan.” Iets waar ze achteraf spijt van kreeg.

Pijnlijke conclusie voor 'werkelijk dramatisch' Ajax: 'Dat klinkt misschien gek' Willem van Hanegem heeft met verbijstering naar Ajax gekeken de afgelopen weken. De oud-voetballer en analist vindt het onbegrijpelijk dat de Amsterdammers het kampioenschap mogelijk nog weggeven en noemt dat zelf erger dan de zwartste periode uit de clubgeschiedenis.

'Echt ongekend'

Hoog blikt terug op een bizarre middag: “Het voelde echt alsof Ajax twee keer verloor. In de rust van Feyenoord - PSV liep ik even de straat op. Mensen kwamen naar me toe alsof er ’s avonds al feest gevierd zou worden. Feyenoord stond toen nog 2-0 voor. En dan toch: PSV wint in de laatste minuut, en Ajax verliest van NEC. Echt ongekend.”

Rafael van der Vaart ziet doemscenario Ajax steeds dichterbij komen: 'Dat gaat PSV veel makkelijker af' Ajax verloor zondag op eigen veld met 0-3 van NEC en kreeg daardoor weer een domper te verwerken in de titelstrijd. Hoewel de Amsterdammers het nog in eigen hand hebben, wordt de vrees voor een kampioenschap van PSV steeds groter bij Rafael van der Vaart, die het al voorspelde.

"Het is bizar”, valt Van As haar bij. Hoog vervolgt: “De laatste drie wedstrijden maar één punt gepakt. En Groningen-uit wordt echt lastig. Rond een uur of één dacht je: ze worden kampioen. Nu is die kans ineens heel klein.”

Spannende ontknoping

Toch is er nog hoop, benadrukt Hoog: “Het zou wel echt tof zijn als Ajax van Groningen wint, want dan heb je echt op de laatste speeldag dé ontknoping. Dan zou dat echt een mega spannende dag zijn.” “Voor de competitie zou dat natuurlijk geweldig zijn. Maar het ging inderdaad echt van een enorme ‘high’ naar een diepe ‘low’,” zegt Van As.

Oud-speler fileert Ajax: 'Schande voor de Eredivisie als zij kampioen worden' Ajax ging zondagmiddag hard onderuit en dat is niet onopgemerkt gebleven. NEC was in de Arena, waar het nog nooit won, met 0-3 te sterk. Kenneth Perez hield na afloop geen blad voor de mond.

Kampioensstress

Hoog herinnert zich een pijnlijk moment: “Je hoorde buiten het stadion al supporters ‘kampioenen’ zingen…” Van As concludeert: “Ze maken het zichzelf gewoon zo moeilijk. Maar het is nog steeds in eigen hand.” Hoog besluit: “Het is gewoon kampioensstress.”

En ook over het spel zelf zijn ze kritisch. Van As vertelt: “Als je naar die wedstrijd kijkt… Sorry, met alle respect: het was los zand. Geen tempo, geen idee, aanvallend was het niks.”

Francesco Farioli ziet lichtpuntje bij Ajax na afgang in titelstrijd: 'Daar kijken we dan positief op terug' Ajax liep zondag tegen een gigantische domper aan in de eigen Johan Cruijff Arena. De ploeg van Francesco Farioli zag eerst hoe concurrent PSV op bezoek bij Feyenoord terugkwam van een achterstand en werd daarna afgedroogd door NEC (0-3 verlies). De Italiaanse coach zag echter toch een lichtpuntje na de keiharde dreun in de titelstrijd.

Trouwe support

Toch blijven ze trouw supporter: “We gaan deze week weer met spanning op de sofa zitten”, zegt Van As. Hoog sluit af: “Zeker. Naar Groningen gaan we niet, maar gewoon lekker vanaf de sofa, zoals jij al zei.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering: kampioensstress bij Ajax, de succesvolle Vuelta Femenina voor de Nederlandse rensters én welke olympisch medaille het duo eventueel zou willen veilen. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: