Voor Erik ten Hag is de opdracht bij Bayer Leverkusen nog ietsje zwaarder geworden. De nieuwe coach van de Duitse topclub zag deze zomer al een aantal belangrijke spelers vertrekken en enkele dagen voor de start van de Bundesliga is er weer een sterkhouder vertrokken.

Ten Hag wist bij voorbaat al dat het een zware taak zou worden om Xabi Alonso op te volgen. De Spanjaard bezorgde Leverkusen in 2024 de allereerste landstitel ooit en won met de club in dat jaar zelfs de dubbel. Het leverde hem zelf een overstap naar Real Madrid op, maar de spelers waarmee hij die successen boekte, zijn inmiddels ook bijna allemaal vertrokken. Florian Wirtz en Jeremie Frimpong verkasten naar Liverpool, Granit Xhaka stapte over naar Sunderland en Jonathan Tah ruilde Leverkusen in voor Bayern München.

De kersverse coach van de Duitse topclub moet twee dagen voor de eerste speelronde in de Bundesliga echter ook afscheid nemen van basisspeler Amine Adli. De 25-jarige international van Marokko stapt na vier jaar over naar Bournemouth, dat naar verluidt zo'n 30 miljoen euro betaalt.

Veel mutaties

Dat betekent dat Ten Hag bijna met een volledig nieuwe selectie zal moeten werken dit seizoen. Leverkusen verdiende uiteraard ook veel geld en daardoor kon de club ook een aantal vervangers halen. Ten Hag koos ervoor om die miljoenen vooral te investeren in spelers die een link hebben met Nederland, zoals hij ook tijdens zijn mislukte avontuur bij Manchester United deed.

Zo werden onder meer Malik Tillman (PSV), Mark Flekken (Brentford) en Ernest Poku (AZ) binnengehaald. Verder kocht de club ook Jarell Quansah van Liverpool en legde het Ibrahim Maza vast van Hertha BSC. In totaal gaf Leverkusen zo'n 100 miljoen uit, maar daarentegen verkocht het voor ongeveer het dubbele.

Debuut in Bundesliga

Ten Hag maakt aanstaande zaterdag zijn debuut als coach in de Bundesliga. Bayer Leverkusen opent dan het nieuwe seizoen met een huiswedstrijd tegen Hoffenheim. Dat wordt overigens niet de eerste officiële wedstrijd van Ten Hag bij de Duitse topclub, want vorige week kwam hij met zijn team al in actie in de eerste ronde van het bekertoernooi. Leverkusen rekende daarin met 4-0 af met SG Sonnenhof Grossaspach van het vierde niveau.

Alles over Bundesliga

