Thomas Frank, de trainer van Tottenham Hotspur, ligt flink onder vuur. Niet alleen vanwege de tegenvallende resultaten van de club uit Londen, maar nu ook omdat hij koffie dronk uit een zeer pikante beker.

Tottenham, onder leiding van de 52-jarige Frank, wankelt. De Londenaren wonnen slechts één van hun laatste zes wedstrijden en verloren woensdagavond met 3-2 van Bournemouth. Hierdoor staat de club veertiende in de Premier League. Naderhand kreeg zelfs Oranje-international Micky van de Ven het aan de stok met zijn eigen aanhang.

Pikante actie

De Nederlandse verdediger was woensdagavond niet de enige die opzien baarde. De fans van Tottenham zagen hun eigen trainer Frank namelijk een forse blunder begaan. De Deen werd gesnapt terwijl hij koffie dronk uit een beker met het logo van aartsrivaal Arsenal.

Het gebeurde vlak voor de wedstrijd. Frank werd lachend gefotografeerd, met de kartonnen beker in zijn hand met het logo van Arsenal. Na de wedstrijd, tijdens de persconferentie, werd hij hierover uiteraard ondervraagd. Hij beweerde dat hij het pikante logo niet had opgemerkt.

'Ik vind het een beetje triest'

Frank schoot meteen in de verdediging "Ik had het absoluut niet gezien! Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat we niet elke wedstrijd winnen, dus het zou absoluut, compleet dom van me zijn om uit een beker met het Arsenal-logo te drinken", zo begon hij.

De trainer staat flink onder druk bij zijn club. Frank zag de afgelopen weken dan ook twee van zijn collega's bij Engelse topclubs, Enzo Maresca bij Chelsea en Rúben Amorim bij Manchester United, onstalgen worden. Daaron kwam hij met een goede uitleg op het pikante incident.

"Ze waren in de kleedkamers voor onze wedstrijd. Het is normaal om een beker te pakken, een espresso te vragen. Dat doe ik een uur voor elke wedstrijd. Ik vind het een beetje triest dat me zoiets gevraagd wordt. We gaan zeker de verkeerde kant op als we ons zorgen moeten maken omdat ik uit een beker met het logo van een ander team drink. Uiteraard zou ik dat nooit expres doen, dat zou extreem dom zijn", aldus Frank.

