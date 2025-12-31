Hedwiges Maduro weet als geen ander wat voor onrust het kan zijn bij Ajax. Hij maakte de club zelf mee als speler, assistent én kortstondig als trainer. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt hij terug op het afgelopen kalenderjaar 2025 waarin weer genoeg gebeurde bij Ajax. "Is de nieuwe visie de weg waar je mee bent geëindigd of weer het Ajax-voetbal met risico dat het fout gaat?"

In het begin van 2025 dacht iedereen dat Ajax wel weer eens uit het dal zou kruipen. Onder Francesco Farioli was het spel niet om aan te gluren, maar wel treffend. Er werden punten gehaald. Zoveel zelfs dat een kampioenschap er dik in zat. Het lukte net niet, maar één ding kreeg hij wel voor elkaar: "Iedereen dacht dat Ajax na een jaar wel weer terug kon naar het echte Ajax-voetbal. En juist daar is de club uiteindelijk toch hard op afgerekend" , ziet Hedwiges Maduro aan het einde van dit jaar.

Henderson-rel

Het jaar begon al turbulent met een rel rondom Jordan Henderson. In januari 2025 leverde de aanvoerder vlak voor een wedstrijd zijn band in, omdat geruchten de ronde deden over een eventueel vertrek. Het leverde veel kritiek op en het kwam zelfs tot een behoorlijke discussie op een persconferentie even later. Maduro vindt het lastig dat te bespreken. Hij vond het vooral 'verspilde energie'.

Energie die Ajax op dat moment hartstikke nodig had voor hun spel. "Dat het allemaal naar buiten is gekomen, is gewoon niet goed. Dit zijn zaken buiten het voetbal om en het wordt al gauw een welles-nietes-verhaal. De persconferentie ging de wereld over en dat is verspilde energie. Dat moet je bij grote clubs zien te voorkomen, daar moet het rustig zijn. Dat is ook een taak van de directeuren en de coach om dat te managen. Dat had beter gekund."

Ineenstorting vanwege één probleem

Later dat seizoen leek Ajax alsnog verrassend op koers voor de titel, maar op het laatste moment ging het mis. Het voelde extra zuur, vertelt Maduro. "Het verschil was zo klein, maar ineens gaf Ajax het weg. Voor mij speelde de blessure van Youri Baas daarbij een sleutelrol. Die jongen was zó belangrijk achterin. Met zijn afwezigheid veranderde alles. De opbouw moest anders met Josip Sutalo en Daniele Rugani, en dat zorgde ervoor dat Ajax kwetsbaarder werd. Plotseling kregen ze ook meer tegengoals."

Maduro merkt op dat de verwachtingen binnen en buiten de club niet op dezelfde lijn zaten. "De doelstelling vooraf was om een plek in de Champions League te halen. Die werd behaald – en dat is gewoon een goed resultaat. Maar dan verwacht de buitenwereld ineens dat je ook kampioen wordt. Dat is niet altijd realistisch. Feyenoord wordt nu bijvoorbeeld ook op die manier afgerekend."

Komst John Heitinga

Farioli voorzag al dat er een hels karwei stond te wachten voor Ajax na zijn seizoen en besloot na een verschil van inzicht weg te gaan. De club stelde John Heitinga aan als zijn opvolger, die meteen ambitie uitstraalde: hij wilde vol voor het kampioenschap gaan. Een eerlijke, maar ook risicovolle boodschap, aldus Maduro. "Zo’n uitspraak wordt niet zomaar gedaan. Dat is besproken met de directeuren, daar ben ik zeker van. Zij moesten bepalen: hoe gaan we spelen, wat wordt het doel na Farioli? En ze kozen voor Ajax-voetbal."

Ook daarin verwijt Maduro de directeuren het een en ander. "Die uitspraak van Heitinga is natuurlijk ook besproken met de directeuren. Zij moeten ook bepalen hoe Ajax gaat spelen en wat de doelstelling is het seizoen na Farioli. Ze besloten om weer Ajax-voetbal te spelen." Daar paste Heitinga natuurlijk goed bij, maar Maduro vindt dat de directie niet helemaal realistisch is geweest. "Met de aankopen die zijn gekomen en de posities die niet goed ingevuld zijn, was het vanaf het begin al heel erg moeilijk voor Heitinga", ziet hij.

Heitinga-soldaten

De uitspraak van Heitinga om voor het kampioenschap te gaan is in de ogen van Maduro gedaan op basis van bepaalde beloftes die hij heeft gekregen. "Voor hem als beginnend coach is dat zo lastig. Je hebt nog geen vast team om je heen als staf en dat moet je nog ondervinden. De vraag is of zijn staf allemaal Heitinga-soldaten waren. In het seizoen waren ze nog zoekende naar mensen in een staf. Niks was af. Dan word je afgerekend omdat de uitspraken al gedaan zijn. Dat is wel erg lastig."

Sinds het vertrek van Heitinga lijkt Ajax het wat rustiger aan te doen. De verwachtingen zijn bijgesteld, en dat zorgt ook voor een andere dynamiek rondom de club. "De focus ligt nu op punten pakken in plaats van dominant voetbal spelen," legt Maduro uit. "Supporters accepteren het ook omdat het werkt: Ajax klimt op de ranglijst, wint belangrijke wedstrijden tegen onder andere Feyenoord, en je ziet dat er weer jonge talenten doorbreken. Dat geeft vertrouwen."

Hoe nu verder?

De oud-Ajacied kijkt met grote interesse naar de ontwikkelingen bij Ajax en is benieuwd hoe de club het zal doen in 2026. "De nodige punten zijn behaald en er is nieuw talent naar boven komen drijven. Het gevoel zal best positief zijn, maar de vraag is hoe Ajax nu doorgaat. Gaan ze dit seizoen op deze wijze afmaken, of wijzigt de speelstijl in de winterstop met het aantrekken van dominante spelers?"

Er komt nu een nieuwe technisch directeur aan in de hoedanigheid van Jordi Cruijff. "Wat gaat er nu gecommuniceerd worden naar de nieuwe trainer? Die moet ook weer gaan presenteren en nu bepaalt de directie weer de nieuwe weg. Is dat de weg waar je mee bent geëindigd of weer het Ajax-voetbal met risico dat het fout gaat? Dat is het moeilijke."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.