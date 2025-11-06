'John Heitinga vliegt er snel uit bij Ajax'

John Heitinga lijkt een 'dead man walking'. De positie van de Ajax-trainer wankelt na opnieuw een desastreuse nederlaag in de Champions League, mede vanwege de druk van de supportersvereniging. Het lijkt er meer en meer op dat Heitinga met Kerstmis werkloos thuis zit.

Na de 0-3 nederlaag uit Galatasaray in de Champions League zei Heitinga nog steeds vertrouwen te voelen vanuit de directie. "Ik blijf strijdbaar en ik zal nooit zelf vertrekken. Ik ben een jongen van de club. Ik zal altijd blijven strijden voor Ajax", waren zijn woorden na afloop. Toch denken lezers van deze site dat Heitinga de kerst niet haalt.

Uitkomst poll

Met Sportnieuws.nl peilden we namelijk alvast de stemming onder onze bezoekers. Dat deden we met de volgende stelling: John Heitinga vliegt er bij Ajax voor de kerst uit. Daar kwam een overduidelijk antwoord uit. Van de meer dan 2000 stemmen was 85 procent het eens met de stelling. De overige stemmers verwachten dat Heitinga wel blijft zitten als trainer.

Druk vanuit supportersvereniging

Daar hoopt supportersvereniging AFCA niet op. Na de dikke nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League riepen zij om verandering. AFCA vindt dat de huidige situatie onhoudbaar is. Ajax staat na elf wedstrijden al op dertien verliespunten en acht punten achterstand op koplopers Feyenoord en PSV.

"Door de trieste vertoning in de Champions League en een manier van voetbal waar je continu tranen van in je ogen krijgt, kunnen we maar tot één conclusie komen; Johnny is niet de juiste trainer voor dit Ajax 1", luidde het vernietigende statement. " Wij roepen Alex Kroes en de andere technische beleidsbepalers op om nu direct met een oplossing te komen en actie te ondernemen. Dit is niet langer houdbaar. Het sportieve verval moet nu echt een halt toegeroepen worden. "

