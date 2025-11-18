Jong Oranje kent een dramatische EK-kwalificatie. Uit de eerste drie duels haalde de ploeg van Michael Reiziger slechts vijf punten. Tegen Israël móést gewonnen worden om rechtreekse plaatsing in eigen handen te houden, maar er werd op pijnlijke wijze met 3-1 verloren van de Israëliers.

Jong Oranje begon nog uitstekend aan de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Israël. Na een kwartier spelen krulde Jayden Addai de bal op waargaloze wijze in het doel: 1-0. Daarna was het echter helemaal gedaan met het goede spel van de talentvolle lichting.

Pijnlijke eerste helft

De Nederlandse talenten speelden een bijzonder zwakke eerste helft. Zowel met als zonder bal liet Jong Oranje het flink afweten en kwam herhaaldelijk in de problemen. Na iets meer dan dertig minuten leidde een slechte inspeelpass van Ezechiel Banzuzi al tot de gelijkmaker, waarna Israël simpel kon toeslaan. Kort voor rust ging het opnieuw mis: Ernest Poku leverde de bal onnodig in, waardoor de thuisploeg vanaf eigen helft kon opstomen en zonder moeite de 2-1 binnenschoof.

In de tweede helft slaagde de ploeg van Reiziger er niet in het zwakke spel om te buigen. Zelfs Kees ‘Pedri’ Smit en Gjivai Zechiël leverden de bal meerdere keren onnodig en op kinderlijk eenvoudige wijze in. Jong Oranje probeerde in de slotfase nog wel de gelijkmaker te forceren, maar in plaats daarvan viel de beslissende 3-1, waarmee het duel definitief op slot ging. Opnieuw een pijnlijke avond voor Jong Oranje.

Resultaten steken schril af tegen vorig jaar

De huidige prestaties vallen duidelijk tegen in vergelijking met de EK-kwalificatiereeks van vorig jaar. Toen verzamelde de ploeg van Reiziger nog dertig punten uit tien duels en bleef daarmee foutloos. Dat puntenaantal is nu al buiten bereik (slechts vijf punten uit vier duels), maar deelname aan het EK ligt nog steeds binnen de mogelijkheden.

Rechtstreeks ticket voor het EK

De meest zekere weg naar het eindtoernooi is het winnen van de groep. De groepswinnaar plaatst zich namelijk direct. Na vier wedstrijden heeft Nederland vijf punten verzameld, vier minder dan koploper Noorwegen. Bovendien hebben de Noren nog een duel tegoed. Zelfs wanneer Nederland beide ontmoetingen met Noorwegen zou winnen, blijft Oranje op de ranglijst nog altijd achter de Scandinaviërs. De ploeg van Reiziger staat op dit moment zelfs onder Jong Israël en Jong Bosnië en Herzegovina, op een teleurstellende vierde plek.

Kans via de play-offs

Mocht de ploeg van Reiziger de koppositie niet kunnen veroveren, dan biedt de tweede plaats alsnog uitzicht op kwalificatie. De beste nummers twee uit alle groepen krijgen in de play-offs namelijk de mogelijkheid om de laatste EK-tickets te bemachtigen. Daarvoor moet Jong Oranje echter wel voldoende punten binnenhalen én werken aan een sterk doelsaldo. Door het verlies tegen Israël zijn zij juist ineens héél dichtbij de play-offs.

Eindigt Jong Oranje niet als eerste of tweede in poule G, dan valt definitief het doek. In dat geval is plaatsing voor het eindtoernooi niet langer mogelijk.