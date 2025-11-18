Jong Oranje schoot geweldig uit de startblokken in het cruciale kwalificatieduel met de leeftijdsgenoten van Israël dankzij Jayden Addai, maar verloor uiteindelijk pijnlijk met 3-1. Addai maakt daarentegen dit seizoen behoorlijk veel indruk bij het Italiaanse Como 1907 en liet ook zijn klasse zien voor de ploeg van Michael Reiziger.

Jong Oranje kende een moeizame start van de nieuwe kwalificatiereeks. In de eerste duels werd er gelijkgespeeld tegen Israël (2-2) en Bosnië (0-0). Afgelopen vrijdag volgde eindelijk de eerste overwinning: in Leeuwarden werd Slovenië met 2-0 verslagen. Die zege was een belangrijke eerste stap om rechtstreekse plaatsing voor het EK van 2027 in eigen hand te houden. Daarvoor moet echter ook gewonnen worden in Hongarije, waar het team het opnieuw tegen Israël opneemt.

Jayden Addai snijdt naar binnen en rondt af in de verre hoek: 0-1! pic.twitter.com/JbRpzl8ZIv — ESPN NL (@ESPNnl) November 18, 2025

De ploeg van Reiziger begon geweldig en creëerde meteen een aantal grote kansen. Como-rechtsbuiten Jayden Addai trok als een ware Arjen Robben naar binnen en krulde de bal met zijn linker fraai in de verre hoek, op vrijwel identieke wijze als de legendarische oud-international: 1-0.

Stormachtige ontwikkeling

AZ streek maar liefst veertien miljoen euro op voor de aanvaller, die in Alkmaar nog niet eens echt was doorgebroken. Bij Como 1907 geldt hij echter vanaf dag één als een voltreffer. Hij opende sterk met een goal tegen Fiorentina, maar viel daarna geblesseerd uit. Sinds twee weken is hij volledig fit en opnieuw inzetbaar.

'Dan was hij niet haalbaar voor ons'

Mark-Jan Fledderus, strategisch directeur van de ambitieuze Italiaanse club, legde eerder al uit waarom Como bereid was diep in de buidel te tasten voor Addai. "Wij denken dat hij één van de grootste talenten van Nederland is. Voor het grote publiek wordt hij misschien nog niet zo gezien, maar dat is voor ons hét moment om toe te slaan. Als hij wél explodeerde en het had waargemaakt, dan was hij waarschijnlijk niet meer haalbaar voor ons."

Opgevallen bij Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman zal ook met een glimlach naar het doelpunt van Addai hebben gekeken. De trainer van het Nederlands elftal liet weten dat hij 'hoopt op een interessante rechtsbuiten' van Jong Oranje, waarmee hij lijkt te doelen op Ernest Poku van Bayer Leverkusen of Addai. Met deze goal á la Robben zorgt de aanvaller van Como 1907 er in ieder geval voor dat de ogen op hem gericht zijn.

Jong Israël - Jong Oranje

Jong Oranje kon niet lang genieten van de voorsprong, want na ruim een half uur kwamen de Israëlische talenten op gelijke hoogte. Een ongelukkig moment met de scheidsrechter leidde de aanval de thuisploeg in, waarna de bal door Mohamed Abu Rumi werd binnen geschoten. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Ran Binyamin óók nog voor de 2-1. Uiteindelijk verloren ze met 3-1.