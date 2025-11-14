Jong Oranje heeft een cruciale zege geboekt in de kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië. Met een 2-0 zege zette het team van bondscoach Michael Reiziger een belangrijke stap. Uitblinker Ernest Poku en Reiziger zijn tevreden over het resultaat, maar erkennen dat er nog werk aan de winkel is. Ondanks de vele gecreëerde kansen werd het vizier wederom niet scherp genoeg afgesteld.

De eerste helft verliep stroef voor Jong Oranje. Slovenië stond compact en liet weinig ruimte. Poku benadrukt dat geduld de sleutel was: “We hadden een lastige eerste helft, maar zulke wedstrijden moet je ze gewoon laten lopen. We wisten al wat anders moest. Dat moest gewoon geduldig blijven.”

Het geduld betaalde zich uit in de tweede helft, waarin Slovenië na een rode kaart van Nederland meer ruimtes weggaf. Jong Oranje trok het spel naar zich toe en sloeg tweemaal toe.

Investeren

Reiziger was duidelijk in zijn analyse. Hij benadrukte dat Jong Oranje vooral de tegenstander moest laten lopen. "We hebben er veel energie gestopt en geprobeerd om het tempo hoog te houden. Dat is moeilijk als de tegenstander nog helemaal fris is, maar je moest eerst investeren in het vermoeien van de tegenstander. Daarna creëer je vanzelf kansen." Het resulteerde uiteindelijk in een overwicht voor Jong Oranje, maar de vele gemiste kansen blijven een punt van zorg.

De statistieken bevestigen dit probleem. In de afgelopen vier duels, drie kwalificatieduels en één oefenpot, creëerde Jong Oranje bijna honderd kansen, maar wist slechts vijf keer te scoren. Reiziger erkent dat dit beter moet. "Je moet er in de eerste helft gewoon twee maken, dan maak je het jezelf makkelijker. Dan gaat het geloof bij de tegenstander weg."

Verdedigend wél uitstekend op orde

Ondanks de kritiek ziet de bondscoach ook positieve punten, zoals de solide verdediging. "We hebben geen schot op doel tegen gehad. Als je geen schot op goal tegen krijgt, dan kan je niet zeggen dat je de verdediging slecht doet, toch?", vraagt Reiziger zich af.

'Slovenië kwam niet om te winnen'

Voor de derde kwalificatiewedstrijd werd het geen 'leuke pot' bij Jong Oranje. Poku erkent dat hij zich er ook wel aan ergert. "Slovenië kwam hier niet naartoe om te winnen. Elke tegenstander wil tegen ons gewoon lekker in een laag blok staan en gelijk spelen. Uiteindelijk is het dan wel zonde dat we maar vijf punten uit drie duels hebben."

'Drie punten is goed voor vertrouwen'

Met slechts vijf punten uit de eerste drie kwalificatieduels is er nog ruimte voor verbetering. Tóch is de sterk spelende Poku positief. "Het lucht wel op dat je nu drie punten pakt, dat is goed voor het zelfvertrouwen. We hadden sowieso vertrouwen, maar dat wordt natuurlijk alleen maar meer als je wint", gaat Poku verder. "Er is nog alles om voor te spelen. We zijn goed op weg. Er is nog niks aan de hand. Hopelijk winnen we de volgende uitwedstrijd ook, dat zou helemaal top zijn."

Kritiek op eerdere resultaten

Reiziger is óók kritisch over de eerdere wedstrijden (2-2 tegen Israël en 0-0 tegen Bosnië). "Daar ben je gewoon niet tevreden over", zegt hij resoluut. Tegen de laatstgenoemde ploeg kwam Jong Oranje tot maar liefst 31 kansen, maar kwam het niet tot scoren. "Het spel was goed, maar je moet je kansen afmaken. Het gaat uiteindelijk om scoren en dat deden we niet. Maar we zijn goed bezig", besluit Reiziger, die het dinsdag met Jong Oranje opneemt tegen Israël.