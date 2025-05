Jonge trainer Louis van Gaal verkoos bijna andere Nederlandse club boven Ajax: 'Moet je niet doen, zeiden ze'

Het had weinig gescheeld of Roda JC had op het imposante lijstje van clubs gestaan van Louis van Gaal als trainer. De 73-jarige oud-Ajax-trainer werd in 1991 hoofdtrainer van Ajax en reeg daarna de prijzen aaneen. Vlak daarvoor sprak hij met Roda JC en die hadden wel oor naar hem. "Toen heb ik een gesprek gehad met de leiding van Ajax."

Louis van Gaal kende een mooie carrière als speler bij onder meer Telstar, Antwerp, AZ én ook Sparta. Met name bij die club was hij van groots belang. Hij speelde in één team met Danny Blind in Rotterdam en was een soort verlengstuk van de trainer. Van Gaal heeft nooit geheim gemaakt dat hij Sparta hoog heeft zitten als club, maar één ding mist: een periode als trainer bij de Rotterdamse club.

Louis van gaal wilde naar Sparta

En dat is iets wat men bij Sparta erg jammer vindt, maar als het aan Van Gaal had gelegen was dit wel gebeurd. "Ik wilde dat ook", zegt Louis van Gaal in de documentaire De Sparta-jaren van Louis van Gaal, geproduceerd door DutchAngleTV, die dinsdagavond in première gaat.

In het begin van zijn trainerscarrière wilde Van Gaal een stap maken richting de Eredivisie als hoofdtrainer. Hij was na zijn profcarrière enkel assistent geweest bij AZ en sinds 1990 in dienst bij Ajax als assistent van Leo Beenhakker en als trainer van de A1. "Ik wilde naar Sparta en dat heb ik toen aan de club laten weten."

Andere club op de loer

Maar tegelijkertijd was er nog een andere club die interesse had in Van Gaal als trainer. "Ik werd ook gevraagd door Roda JC en ze wilden mij graag hebben. Ik wilde liever naar Sparta, maar daar was toen geen behoefte aan", vertelt hij. "Toen heb ik in januari een gesprek gehad op het kantoor bij Ajax met Michael van Praag en André Kraan (de mannen die het destijds voor het zeggen hadden in Amsterdam,red.). Ik vertelde dat ik naar Roda kon. 'Moet je niet doen', zeiden ze", legt Van Gaal uit.

Trainer Ajax

Ze hadden namelijk een andere boodschap voor Van Gaal. "'Je wordt trainer bij ons', vertelden ze mij toen." De rest is geschiedenis. Destijds was Leo Beenhakker trainer bij Ajax en hij vertrok aan het einde van het seizoen, waardoor Van Gaal 1991-1992 kon in stappen. Hij werd drie jaar op rij kampioen met Ajax, won de beker, de Champions League, de UEFA Cup en de wereldbeker. Een legendarisch trainer was geboren.

Toch houdt Van Gaal nog altijd warme gevoelens over aan Sparta. "Er zijn twee fases in mijn leven als speler en als trainer. Als speler zit Sparta hoger dan Antwerp, Telstar en AZ. Dan veruit daarboven. Ik heb ook veel invloed gehad doordat de leiding mij zag zitten, maar ook omdat de trainers mij belangrijk vonden. Ik heb Sparta wel hoog in mijn hart zitten." Dan krijgt hij de vraag dat er nog één taak voor hem in het verschiet ligt: trainer van Sparta. "Ja, dat klopt. Ja. 73… lijkt me wel genoeg geweest, hè?"