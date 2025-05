Jongste hoofdtrainer in betaald voetbal promoveert tijdens eerste seizoen: 'In je wildste dromen denk je hier niet aan'

Ruben den Uil heeft het geflikt: in zijn debuutseizoen als jongste hoofdtrainer in het betaald voetbal promoveren naar de Eredivisie. De trainer blijft er zelf maar wat kalm onder en betrekt zijn hele staf in het succes naar buiten toe. Maar hij geeft wel toe: "Dit droom je in je wildste dromen niet."

Ruben den Uil baarde al positief opzien toen hij met Excelsior een sensationeel duel neerzette tegen PSV in de KNVB Beker, hij baarde opzien door als jongste trainer in het betaald voetbal te staan en nu gaat hij naar de Eredivisie. "Het laat maar weer zien dat er veel talentvolle trainers rondlopen in het jeugdvoetbal", is al gauw zijn eigen conclusie.

Met klinkende zege promoveert Excelsior na één jaar weer terug naar de Eredivisie Er zijn weer drie clubs uit Rotterdam in de Eredivisie. Dat bijzondere feitje heeft Excelsior gerealiseerd op Woudestein. Dankzij een klinkende 4-0 zege promoveert Excelsior na één jaar weer naar het hoogste niveau van Nederland. Een heuse veldbestorming vond plaats op Woudestein, waar het feest voorlopig nog wel even door zal gaan.

De kans krijgen

Hij haalt zichzelf aan samen met Paul Simonis, die het goed doet bij Go Ahead Eagles. Beiden kwamen bij de jeugd van Sparta vandaan en kregen elders de kans. Nu zijn ze allebei hoofdtrainer en succesvol. Bij Den Uil is er veel blijschap te bespeuren, wanneer hij de pers te woord staat na afloop. Maar laat het niet na om daar zijn hele staf en selectie bij te betrekken. "Dit is een promotie geweest van saamhorigheid."

Ga er maar aan staan als jonge trainer; je bent net gedegradeerd met de ploeg waar je assistent bent en nu moet je het zelf doen. "We hebben het ook echt met elkaar moeten doen. Er zit geen topscorer in de ploeg, hè? De meeste heeft er 11! We hebben veertien keer de 0 gehouden", lepelt hij als belangrijke statistiek op. Hij sprak zijn team toe in de kleedkamer na de festiviteiten op het veld. "Alles wat ik wilde zeggen, dat heb ik volgens mij niet gezegd. Ik ben gewoon super trots op die gasten."

Speler van het jaar bij Excelsior door het dolle heen na promotie: 'Die play-offs ga ik zeker niet kijken' Lance Duijvestijn was een blij man na de promotie van Excelsior, terug naar de Eredivisie. Hij was erbij vorig jaar toen de club degradeerde en besloot te blijven. "Ik wist van tevoren al wel dat we gingen winnen", vertelt hij na afloop van de klinkende 5-0 zege op Jong PSV. "Misschien komt morgen het besefmoment, maar voor nu is het gewoon feest en gekkigheid."

Eredivisie halen

Het was geen makkelijke opgave, erkent de trainer. "We zeiden vanaf dag één: we zijn gedegradeerd maar dat parkeren we nu. We wilden alleen verder met gasten die gretig zijn en er het maximale uithalen. Het moet ook revanchegevoelens oproepen bij mensen", legt hij uit. En dat is gelukt om eruit te halen, mag gesteld worden.

Den Uil kijkt uit naar de Eredivisie, waar hij grootse plannen heeft. Zoals hij tegen PSV al heeft laten zien. "Die wedstrijd moet geen uitzondering gaan zijn", refereert hij terug naar dat duel. "Ik ben trots op hoe we spelen dit seizoen, dat we met dominant voetbal spelen in aanvallend en verdedigend opzicht."

En voor de Eredivisie heeft hij een belofte. "Wij gaan uit van onze eigen kracht en we gaan precies op dezelfde manier verder. Ik zou zeggen dat we uit gaan van de Nederlandse school en we gaan wel zien wat er gebeurt." Ook wil hij nog één ding benadrukken, wat vaak gezegd wordt over jonge trainers op het hoogste: "Ik ben zeker geen wijsneus en al helemaal geen laptoptrainer, ik kan niet eens met een computer omgaan", zegt hij met een knipoog.

Daarna volgt hij de horde spelers die zojuist langs hem zijn gelopen, omhoog de trap op. Op weg naar een goed feestje.

