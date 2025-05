Speler van het jaar bij Excelsior door het dolle heen na promotie: 'Die play-offs ga ik zeker niet kijken'

Lance Duijvestijn was een blij man na de promotie van Excelsior, terug naar de Eredivisie. Hij was erbij vorig jaar toen de club degradeerde en besloot te blijven. "Ik wist van tevoren al wel dat we gingen winnen", vertelt hij na afloop van de klinkende 5-0 zege op Jong PSV. "Misschien komt morgen het besefmoment, maar voor nu is het gewoon feest en gekkigheid."

Lance Duijvestijn was erbij vorig jaar toen Excelsior onverwacht degradeerde in de play-offs tegen NAC. Het is een pijnlijk moment in de historie van de club uit Rotterdam. Excelsior kwam terug van een 6-2 nederlaag in de eerste wedstrijd, maar verloor uiteindelijk alsnog door één doelpunt van NAC op Woudestein. Maar na één jaar zijn ze weer terug. "Wat we geflikt hebben, is niet makkelijk maar we hebben het wel gedaan", sprak een blije aanvoerder tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Met klinkende zege promoveert Excelsior na één jaar weer terug naar de Eredivisie Er zijn weer drie clubs uit Rotterdam in de Eredivisie. Dat bijzondere feitje heeft Excelsior gerealiseerd op Woudestein. Dankzij een klinkende 4-0 zege promoveert Excelsior na één jaar weer naar het hoogste niveau van Nederland. Een heuse veldbestorming vond plaats op Woudestein, waar het feest voorlopig nog wel even door zal gaan.

Promotie naar de Eredivisie

De promotiewedstrijd, thuis tegen Jong PSV, ging van leien dakkie. Het werd 5-0 nadat er al vroeg gescoord werd. Wie opviel in de overwinning: verdediger Casper Widell. Hij maakt een hattrick: "De perfecte wedstrijd om dat te flikken", zei hij na afloop zelf daarover met een grijns van oor tot oor. Een groot volksfeest op het veld volgde na de overwinning.

Op dat veld werd Duijvestijn uitgeroepen tot speler van het jaar bij Excelsior, nog een prijs dus voor hem. "Daar ben ik trots op. Ik ben speler van de vierde periode geworden, ik ben speler van het jaar bij Excelsior en we promoveren. Beter kan het voor mij niet eindigen dit seizoen."

'Die tv gaat echt niet aan'

Dankzij een goede vierde periode klom Excelsior onverwachts ineens op de ranglijst, waardoor rechtstreekse promotie ineens realistisch werd, daar waar daar eerst geen rekening mee gehouden werd. Een fijne bijkomstigheid voor Duijvestijn en de rest van het team is dat de play-offs nu ontlopen worden, wat betekent: een langere vakantie. "Dat is ook weleens lekker, ik heb nu twee seizoenen play-offs gespeeld. Het is wel even goed zo. Ik ga lekker op vakantie als die play-offs bezig zijn. En die tv? Die gaat niet aan hoor", lachtte Duijvestijn.

