Met klinkende zege promoveert Excelsior na één jaar weer terug naar de Eredivisie

Er zijn weer drie clubs uit Rotterdam in de Eredivisie. Dat bijzondere feitje heeft Excelsior gerealiseerd op Woudestein. Dankzij een klinkende 4-0 zege promoveert Excelsior na één jaar weer naar het hoogste niveau van Nederland. Een heus veldbestorming vond plaats op Woudestein waar het feest voorlopig nog wel even door zal gaan.

Excelsior op 1-0 na een aardige ketser van Niek Schiks. De doelman van Jong PSV zag er al niet lekker uit in het begin van de wedstrijd, maar op dit makkelijke afstandsschot van Cedric Hateboer had hij best wel een antwoord mogen hebben. In plaats daarvan tikte hij hem voor de voeten van Casper Widell die de belangrijke goal voor de promovendus maakte. Na tien minuten was het al feest in Kralingen.

Weer gaf PSV simpel de bal weg na een kwartier voetballen. Op het middenveld werd de bal verloren door Emir Bars en opgepikt door Lance Duijvesteijn, de aanvoerder van Excelsior. Jacky Donkor nam de bal vrij handig mee en kon de 0-2 binnen schieten.

Makkelijke avond Excelsior

Echte tegenstand kreeg Excelsior niet in het duel dat hen weer naar de Eredivisie bracht. Jong PSV bakte er maar weinig van en werden simpel weggespeeld. De 2-0 voorsprong voor Excelsior was nog mild in de rust. Vrij relaxed kon iedereen op Woudestein naar een feestje toewerken.

Hattrick

Want in de tweede helft werd het ook nog 3-0, net in een poos dat Jong PSV ook wat kansjes kreeg. Maar toch werd een aanval van Excelsior weer omgezet in een doelpunt. Derensili Sanches Fernandes mocht deze keer de bal in de hoek leggen vanaf een meter of 16. Het werd een nog groter feest toen Widell een hattrick scoorde. De 4 en 5-0 kwamen ook op zijn naam.

Promotie Eredivisie

Zo barstte er een feestje los na afloop van de wedstrijd. Eén jaar na de bizarre degradatie tegen NAC in de play-offs, promoveerde de Rotterdamse ploeg weer naar het hoogste niveau. Waarbij zelfs de afscheid nemende verzorger zijn moment kreeg. Een heuse veldbestorming vond plaats na afloop. Het kunstgras moet er toch uit, dus had de club de fans uitgenodigd op het veld. Dat leverde mooie beelden op, waarna het feestje vast nog doorgaat buiten Woudestein.

