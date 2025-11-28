Liverpool kreeg woensdag de zoveelste klap van het seizoen te verwerken: PSV won met 4-1 op Anflied. Daardoor bereikt de druk bij de Engelse landskampioen een kookpunt. Aanvoerder Virgil van Dijk laat van zich horen in deze moeilijke tijden en doet een oproep aan de fans. "We zullen hieruit komen.''

Waar ze in Einhoven na woensdag in de zevende hemel zijn, bevindt men in Liverpool zich in een diep dal. De ploeg van Arne Slot verloor negen van zijn laatste twaalf wedstrijden, waardoor ze in de Premier League zijn afgegleden naar de twaalfde plaats. De vraag of Slot nog de juiste man is voor Liverpool, laait hierdoor ook flink op de laatste weken in Engeland.

'Niets is ons ooit in de schoot geworpen'

Over deze moeilijke periode sprak aanvoerder Van Dijk zich vrijdag uit via een persoonlijke boodschap op de website van de club. Hierin benadrukt de 34-jarige centrale verdediger dat zijn ploeg alles zal blijven geven. "We staan ​​voor een van de moeilijkste momenten van onze reis, maar we weigeren ons hierdoor te laten definiëren", zo schrijft de aanvoerder.

Van Dijk heeft er vertrouwen in dat zijn club weer snel betere tijden gaat kennen. "Ik geloof met alles wat ik heb in dit team. Niets is ons ooit in de schoot geworpen. We hebben voor alles gevochten, en dit moment is niet anders."

'Elke uitdaging is een kans'

De Oranje-international, die na een domme handsbal nog een penalty weggaf aan PSV, vervolgt zijn boodschap met het bericht dat zijn ploeg niet weet wat opgeven is. "Elke uitdaging is een kans. We moeten samen groeien, elkaar optillen en de kracht tonen die in ons schuilt."

Op het einde richt de verdediger zich tot de fans van Liverpool. "Aan de fans, blijf ons steunen. We hebben elkaar allemaal meer dan ooit nodig!" De volgende uitdaging van Van Dijk en zijn teamgenoten is de uitwedstrijd tegen West Ham United. Daarna volgt ook een wat 'makkelijker' programma voor Slot. Na de trip naar Londen neemt Liverpool het op tegen promovendi Sunderland en Leeds United.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!