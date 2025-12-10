Ajax wil woensdagavond na de wedstrijd tegen Qarabag van de hatelijke nul af in de Champions League. Doorvoor kunnen de Amsterdammers een voorbeeld nemen aan hun onder-19. Die ploeg wist de jonkies uit Azerbeidzjan te slopen in de Youth League.

In de competitiefase van de tegenhanger van de Champions League speelde Ajax onder-19 tegen Qarabag onder-19. De jonkies uit Amsterdam hadden geen kind aan hun tegenstander. Zo wonnen ze met maar liefst 8-0 van de ploeg uit Azerbeidzjan. Emre Ünüvar was de grote man aan Amsterdamse kant. Hij maakte een hattrick. Zoon van Rafael van der Vaart, Damian van der Vaart, scoorde al eerder in de Youth League namens Ajax. Toch was hij er niet bij in Azerbeidzjan. De reden hiervoor is niet bekend.

UEFA Youth League

Door de overwinning op Qarabag staan de jonkies van Ajax dertiende in de stand van de Youth League. De top 22 van de competitiefase stromen door naar de play-offs. PSV onder-19 staat achttiende. Ook de talenten van AZ doen nog mee om de play offs. Net als in het miljoenenbal zijn er in de Youth League nog twee speelronden te gaan in de competitiefase.

Hoofdmacht Ajax

De hoofdmacht van Ajax trapt woensdagavond om 18.45 uur af tegen Qarabag. De Amsterdammers lijken met nul punten al uitgespeeld in Europa. Toch is het doel van interim-trainer Fred Grim om tegen de ploeg uit Azerbeidzjan 'van de hatelijke nul af te komen', zo vertelde hij in de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel.

Ajax moet die missie aangaan zonder Kenneth Taylor, Wout Weghorst, Josip Šutalo, Steven Berghuis en James McConnell. Allen zijn geblesseerd. Qarabag kan bij een overwinning op Ajax zo goed als zeker een plek in de volgende ronde van de Champions League veiligstellen. De ploeg staat met zeven punten namelijk op de 21e plaats.

