Michael Reiziger groeide aan de hand van zijn vader op bij Ajax, zou er later zelf ook spelen, trainer zijn van Jong Ajax en assistent-trainer zijn bij het eerste. Wat nog mist is hoofdtrainer van Ajax zijn. Hij was daar in 2023 dichtbij, maar de club ging toen voor John Heitinga. In gesprek met Robert Maaskant in Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt hij terug op dat moment uit zijn carrière.

Er mag geen twijfel over bestaan: Ajax is het ‘cluppie’ van Michael Reiziger. De huidige bondscoach van Jong Oranje maakte de grootste successen uit de historie van de club mee, met de Champions League in 1995. Ook werd hij met Jong Ajax voor het eerst in de historie kampioen van het tweede niveau van Nederland, de huidige Keuken Kampioen Divisie.

Baan bij Ajax

Toch knaagt er nog wat, Reiziger hoopt ooit nog eens trainer te zijn van Ajax. Op de stelling ooit word ik hoofdtrainer van Ajax zegt hij volmondig ja. Vervolgens gooit Maaskant daar nog een stelling overheen: “Logisch dat Ajax in 2023 voor Heitinga koos.” Een ‘gemene’, lacht Reiziger.

Het moment gaat terug naar 2023 toen Alfred Schreuder ontslagen werd bij Ajax. Destijds was Michael Reiziger al een aantal jaar assistent bij Ajax onder verschillende trainers. Toch koos Ajax vliegensvlug voor Heitinga als vervanger van de ontslagen Schreuder. “Dat vond ik niet logisch, nee”, luidt de mening van Reiziger.

'Ik had de meeste ervaring'

“Ik had op dat moment de meeste ervaring van het elftal, ook in de zin dat ik het elftal het beste kende. Je kent de speelwijze ook het beste en hebt de goede jaren van de club meegemaakt”, legt hij uit. “Daar heb je een groot aandeel in gehad, dus wat mij betreft was dat onterecht.”

Tijd om daarover te spreken met Ajax was er eigenlijk niet, legt de huidige bondscoach van Jong Oranje uit. Dat was omdat de club uit Amsterdam al erg snel een besluit had genomen. “Het ging natuurlijk niet goed met het team, maar zulke gesprekken heb je niet vooraf, omdat Alfred (Schreuder, red.) er nog zit. Op het moment dat Alfred weg was, was het eerste geluid dat Heitinga en ik het samen zouden doen. Daar dacht ik ook van dat het goed was om dan even te zitten hoe we de rollen zouden verdelen.”

Maar dat liep anders. Ajax ging alsnog voor Heitinga en Reiziger bleef gedurende de rest van dat seizoen assistent. Maaskant vraagt vervolgens of hij niet van zich af wilde bijten richting Ajax. Of hij niet vertelde aan de club dat hij de juiste man was? “Ja, die beslissing was al genomen waar iedereen bij zit. Het tijdspad was heel snel. Het was in een ochtend geregeld. Alfred werd in de avond weggestuurd en in de ochtend was het al gedaan.”

'Het blijft mijn club'

Was dat dan ook het moment dat Reiziger voor zichzelf besloot; ik ga wat anders doen, vraagt Maaskant zich af. “Ja, op dat moment denk je wel dat als dit niet het moment is, dan is het niet mijn club om als trainer te zijn. Het blijft wel mijn club natuurlijk, maar het is mij nu niet gegeven om trainer te zijn. Dan ga je verder kijken”, legt hij nog één keer uit. Later in dat jaar werd Reiziger aangesteld als bondscoach van Jong Oranje, maar hij sluit een hoofdtrainerschap bij Ajax niet uit. “Het is je club”, besluit hij.