Feyenoord leek het nieuwe Champions League-avontuur te beginnen met een flinke tegenvaller, maar in de extra tijd konden de Rotterdammers plots wél juichen. De ploeg van Robin van Persie boekte een 2-1 overwinning op Fenerbahçe na een knotsgekke slotfase en heeft daarmee een prima uitgangspositie neergezet.

Feyenoord kende een uitstekende start van de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Aanvoerder Sem Steijn kreeg direct al een paar mogelijkheden, maar het was juist de man die de aanvoerdersband inleverde, die de openingstreffer voor zijn rekening nam. Quinten Timber kapte zijn directe tegenstander goed uit en schoot de bal, via een been van een verdediger, in het doel: 1-0.

Video van Ziggo Sport.

Gelijkmaker afgekeurd

Feyenoord was de gehele eerste helft de bovenliggende partij, maar plots was daar op slag van rust tóch Fenerbahçe met de gelijkmaker. Youssef En-Nesyri tikte van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen, maar eerder in de aanval stond zijn teamgenoot buitenspel. Scheidsrechter Carlos del Cerro Grande kon niet anders dan de treffer van de Turken af te keuren. Daardoor bleef het 1-0.

Feyenoord flink onder druk

Fenerbahçe kwam overduidelijk beter uit de kleedkamer dan de ploeg van Robin van Persie. De Turkse grootmacht kreeg binnen een kwartier al vier hoekschoppen, maar wisten niet door te drukken. De nieuwe achterhoede, met Jordan Lotomba, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe en Jordan Bos, kwam flink onder druk te staan, maar kwam ook niet écht in gevaar. De stand blijft 1-0.

Pijnlijke tik in absolute slotfase

Feyenoord leek lange tijd met een uitstekende uitgangspositie naar Istanbul af te reizen, maar de 42e verjaardag van Robin van Persie werd in de 86e flink verstoord door oude bekende Sofyan Amrabat. De Marokkaans international schoot de bal snoeihard via de onderkant van de lat in het doel van Timon Wellenreuther: 1-1.

Tóch gejuich in De Kuip

Het zorgde voor een orkaan van lawaai van de meegereisde Turkse supporters, maar die vreugde was van korte duur. In de eerst volgende aanval van de Rotterdammers knikte Anis Hadj Moussa op knappe wijze de winnende treffer tegen de touwen 2-1. Daarmee heeft de ploeg van Van Persie plots een uitstekende uitgangspositie voor de return in Istanbul.

Video van Ziggo Sport.

Verrassende aanvoerder

Nieuwe aanwinst Sem Steijn is opmerkelijk genoeg de nieuwe aanvoerder. Volgens Van Persie een logische keuze. "Omdat Sem een leider is, Sem doet het hartstikke goed", vertelt Van Persie bij Ziggo Sport. "Als je kijkt naar wat je zoekt in een leider, een aanvoerder: dat-ie heel goed omgaat met zijn collega's, dat-ie de speelwijze begrijpt en die heel goed uitvoert. Dat zijn allemaal dingen die Sem heeft. Vanuit dat oogpunt is het een heel logische. En voor Sem een mooie uitdaging."

Volgende tegenstander óók al bekend

Volgende week dinsdag, op 12 augustus, reist de ploeg af naar Istanbul voor de return. Wie over twee wedstrijden als winnaar uit de bus komt in deze derde voorronde van de Champions League, plaatst zich voor de play-offs. Daar wacht een duel met de winnaar van het tweeluik tussen OGC Nice tegen Benfica.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.