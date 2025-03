Terugkeer van Jordan Henderson bij nationale selectie zorgt voor ophef in Engeland: 'Ik heb genoeg gezien'

Kersverse bondscoach Thomas Tuchel heeft met de bekendmaking van zijn selectie voor een grote verrassing gezorgd in Engeland. Hij heeft besloten Jordan Henderson sinds lange tijd weer op te roepen, waar de Engelse pers en fans vol ongeloof op hebben gereageerd.

Henderson was als aanvoerder lange tijd een vaste waarde van de Engelse ploeg. Sinds zijn vertrek naar Saudi-Arabië raakte hij uit beeld, maar door zijn transfer naar Ajax hoopte hij zich weer in de kijker te kunnen spelen. Het EK van vorige zomer ging aan zijn neus voorbij, toch is de ervaren middenvelder aankomende interlandperiode wél weer van de partij. Naast Henderson keert ook Marcus Rashford terug. Engeland speelt in eigen land tegen Albanië en Letland voor de WK-kwalificatie voor 2026.

Thomas Tuchel onderbouwt zijn keuze

Tuchel is onder de indruk van Henderson en prijst zijn ontwikkeling bij Ajax. "Ik vind zijn carrière en de manier waarop hij nu speelt en zich bij Ajax manifesteert echt indrukwekkend," verklaart de trainer via de officiële kanalen. "Hij is iemand met een groot karakter, een persoonlijkheid en iemand die energie in het team brengt."

De 51-jarige Duitse trainer benadrukt het belang van teamgeest en karakter binnen zijn selectie, met onder meer het selecteren van Dan Burn. "Wat zij brengen qua energie is absoluut betrouwbaar, en daarop ligt ook onze focus: een sterk en hecht team opbouwen. Jordan is een belangrijk stuk in die puzzel voor ons," aldus Tuchel. Hij vervolgt: "Het gaat bij ons niet alleen om talent en kwaliteit, maar ook om wat je als persoon toevoegt aan een groep. We moeten de fans laten zien dat we klaar zijn om te spelen als een hecht team. We moeten een groep zijn die toont het leuk te vinden om met elkaar te spelen."

'Laat je dat even bezinken'

Een mooie opsteker voor Henderson, die voor het laatst in november een interland speelde en nu weer plots van de partij is. Toch zijn ze in Engeland niet zo te spreken over de selectie van de 34-jarige Ajacied. Vooral het feit dat Morgan Gibbs-White, die bij Nottingham Forest indruk maakt, niet bij de selectie zit maakt veel los onder de Engelse pers.

"Jordan Henderson wel en Morgan Gibbs-White niet. Laat je dat even bezinken. Volkomen verbijsterend", schrijft TalkSPORT-reporter Max Scott. Dat Tuchel voor ervaren spelers heeft gekozen kan niet op veel lof rekenen onder Engelse fans. Zo klinkt één van de fans: "Jordan Henderson... Ik heb genoeg gezien."

Jordan Henderson ✅

Morgan Gibbs-White ❌



Let that sink in…



Utterly mind-Boggling.



An insult to meritocracy. — Max Scott (@maxbscott) March 14, 2025

'Hij begon in twee van de laatste negen wedstrijden bij Ajax'

"Waarom heeft Spanje de ballen om Yamal (Lamine, red.) op 16-jarige leeftijd op te roepen, maar kiezen we toch voor Henderson en Walker?", vraagt voormalig profvoetballer Joey Barton zich af. "Die hebben het fantastisch gedaan, maar laten we eerlijk zijn: hun beste tijd ligt al lang achter hen. Wat kunnen de jongens van Forest nog meer doen?", doelt hij op onder meer Gibbs-White.

Matt Laww, schrijver bij de Telegraph, slaat de spijker op zijn kop met zijn opmerking. "Jordan Henderson begon in twee van de laatste negen wedstrijden bij Ajax", klikt hij, waarmee hij duidelijk maakt dat de middenvelder duidelijk niet in zijn beste vorm verkeert. Getuige ook zijn blessure die hem enkele wedstrijden aan de kant hield.

BREAKING: Thomas Tuchel has named his first England squad, with Marcus Rashford and Jordan Henderson earning a recall and Myles Lewis-Skelly and Dan Burn earning their first ever call-ups 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/rq55BJjPKe — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 14, 2025

