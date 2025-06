Buitenlandse media zien Memphis Depay geschiedenis schrijven: 'De ster van de avond'

Memphis Depay schreef dinsdagavond geschiedenis in het Nederlands elftal. Tijdens het WK-kwalificatieduel met Malta maakte hij zijn 50e interlandgoal, waarmee op gelijke hoogte kwam met Robin van Persie als topscorer van Oranje. Dat bleef in het buitenland ook niet onopgemerkt.

Memphis was 'de ster van de avond' volgens Spaanse krant Mundo Deportivo. Oranje won met 8-0 in de Euroborg in Groningen. De aanvaller scoorde 2 doelpunten, waarmee hij Van Persie evenaart. Ze bereikten beiden 50 interlandgoals in 102 wedstrijden.

In Spanje was er ook extra aandacht voor het optreden van FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong. "Net als in de wedstrijd tegen Finland speelde hij 90 minuten. De Barça-speler presteerde geweldig in zijn positie. Hij voorziet Oranje van skills, balbezit en assists", schrijft het medium.

Corinthians

Depay kreeg ook felicitaties vanuit Brazilië, waar hij speelt voor Corinthians. De club feliciteerde hem met de bijzondere mijlpaal van 50 interlandgoals. "De topscorer van Nederland is er een van ons", schrijft de ploeg op Instagram.

'Overweldigend'

Ook Marca zag hoe Memphis zijn historische doelpunten maakte. "In een wedstrijd waarin Nederland overweligend dominant was", aldus de Spaanse krant. "Vroeg of laat gaat hij Van Persie voorbij."

De Spanjaarden geven ook bondscoach Ronald Koeman een compliment. "Dezelfde man die hem naar Barcelona haalde heeft een nieuw hoofdstuk voor hem geschreven in zijn carrière op 31-jarige leeftijd."

Na het EK vorig jaar ontbrak Memphis een tijdje bij Oranje. Hij zat even zonder club toen zijn contract bij Atlético Madrid werd ontbonden. In september vertrok de spits naar Corinthians, waar hij het vertrouwen van Koeman terugwon.

