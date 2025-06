'Mentor' Memphis Depay belangrijk voor Oranje-spelers: 'Ik denk dat ze zich comfortabel bij mij voelen'

Het was Ryan Gravenberch die eerder al eens vertelde dat Memphis, die tegen Malta het topscorersrecord van Robin van Persie evenaarde, belangrijk is voor de jongere jongens. Altijd kunnen ze bij hem terecht. Nederlands topscorer bleef er nuchter onder. "We hebben dezelfde interesses, ik ben 31 maar dat is nog altijd hetzelfde."

Memphis Depay was dé speler waar iedereen het over had na afloop. De spits van Corinthians en Oranje heeft het recordaantal doelpunten van Robin van Persie (50) geëvenaard. Hij was even weg maar won het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman terug, door weer fit te worden in Brazilië. Niet alleen met zijn doelpunten is hij dus belangrijk voor Oranje, ook daarbuiten.

Depay als mentor

Met 31 jaar is hij een routinier te noemen in dit goed lopende Oranje. "Ik denk dat ik dezelfde interesses heb als die gasten. Ik ben 31 maar probeer altijd niemand de les te lezen. Dat is natuurlijk, want ik wil ze niet van alles wijs maken. Als ze wat hebben, dan zal ik altijd mijn mening geven."

50 doelpunten

50 doelpunten, dat is behoorlijk veel. Dat besefte Memphis ook. Hij moest dan ook even nadenken welke goal de mooiste was. "Australië", begint hij. "Dat was de eerste (op het WK in 2014), dus die is altijd speciaal." Uiteindelijk kwam hij uit op de panenka tegen Frankrijk. "Die is wel heel erg Memphis, ook door het moment. Maar dat was misschien ook wel de beste wedstrijd die deze groep heeft gespeeld."

Hij evenaart het record van Van Persie, een speler waar hij vroeger zeker naar keek. "Ik heb met hem gespeeld, dus dat is ook bijzonder. Het is wel een heel andere speler geweest dan ik, omdat ik ook op meerdere posities heb gespeeld." Maar het is niet dat alleen Van Persie inspiratie was voor Memphis. "Dan denk ik ook aan Wesley Sneijder, of Arjen Robben, je zag aan hen allemaal dat ze speciaal waren."

Staande ovatie

Uiteindelijk kreeg Memphis niet de kans het record op alleen zijn naam te schrijven. Het laatste kwartier moest hij vanaf de bank toekijken, maar dat was niet voordat hij een daverende staande ovatie had ontvangen. "Dat wordt enorm gewaard. Ik heb een foto dat ik op mijn moeders schoot zit met mijn oma, dat ik een baby ben. Ik kijk naar tv en daar staat het Nederlands elftal op. Ik heb altijd gezegd dat ik geen favoriete club heb, ik wou alleen voor Nederland spelen."

Alles over WK-kwalificatie

