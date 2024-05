Jurriën Timber maakt na bijna 300 dagen zijn rentree bij Arsenal

Jurriën Timber mocht op de slotdag van Arsenal nog even minuten maken, tegen Everton. De Nederlandse verdediger speelde de eerste en de laatste Premier League-wedstrijd van het seizoen en was in de tussentijd geblesseerd.

Timber kwam in de zomer over van Ajax en maakte zijn competitiedebuut tegen Nottingham Forest op 12 augustus 2023. In die wedstrijd liep hij een gescheurde kruisband op, wat hem heel lang aan de kant hield. Zondag, 282 dagen later, maakte hij zijn rentree. Hij deed 21 minuten mee tegen Everton (2-1).

Het betekende zijn derde wedstrijd voor Arsenal, want op 6 augustus 2023 debuteerde hij in de Community Shield. Na verlenging won Arsenal die wedstrijd met 5-2 van Manchester City. Timber deed de eerste 76 minuten mee in die wedstrijd en pakte dus direct een prijs.

Minuten maken

Arsenal had zondag nog kans op het kampioenschap. Bij een nederlaag van City op West Ham United, zou de titel naar Arsenal zijn gegaan. In dat geval had Timber twee prijzen gepakt in de drie wedstrijden die hij voor The Gunners speelde.

In de afgelopen periode deed Timber al een aantal keer mee met het tweede elftal van Arsenal. Laatst maakte hij nog een prachtige goal voor dat Arsenal-team.

Jurriën Timber laat zich zien met weergaloos doelpunt bij rentree na zware knieblessure Jurriën Timber heeft maandag op spectaculaire wijze zijn rentree gemaakt bij de beloftenploeg van Arsenal. De verdediger keerde na maandenlange afwezigheid terug en schoot binnen tien minuten de bal schitterend in de kruising.

EK 2024

Timber werd niet opgenomen in de voorselectie van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman koos voor fitte verdedigers met wedstrijdritme én die hij recent nog aan het werk heeft gezien. Timber speelde vijftien interlands, maar slechts één in het nieuwe tijdperk van Koeman. Drie andere wedstrijden werd hij op de bank gehouden.