Jurriën Timber laat zich zien met weergaloos doelpunt bij rentree na zware knieblessure

Jurriën Timber heeft maandag op spectaculaire wijze zijn rentree gemaakt bij de beloftenploeg van Arsenal. De verdediger keerde na maandenlange afwezigheid terug en schoot binnen tien minuten de bal schitterend in de kruising.

Timber kreeg de bal aangespeeld aan de linkerkant van het strafschopgebied van het jeugdteam van Blackburn. De Nederlander draaide vervolgens naar binnen en knalde de bal werkelijk perfect de kruising in. Het duel was op dat moment nog maar zeven minuten bezig.

Timber maakt maandag bij de beloften zijn rentree na meer dan acht maanden afwezigheid. De Nederlander stapte vorig jaar over van Ajax naar Arsenal, maar scheurde tijdens de eerste speelronde van de Premier League zijn kruisband en moest daarna dus revalideren.

EK mogelijk?

Timber heeft nog een paar weken om zich te laten zien voor het EK eraan komt. Voor zijn blessure was hij vast onderdeel van de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Die zal ook met interesse hebben gekeken naar de wedstrijd van maandag.

Koeman kan wel wat goed nieuws gebruiken, want het gaan een paar spannende weken worden voor de bondscoach. Hij zag zondagavond al middenvelder Frenkie de Jong uitvallen met een enkelblessure tijdens El Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona. Het is nog onzeker of hij het EK gaat halen.

FC Barcelona brengt update over blessure Frenkie de Jong: race tegen de klok om EK te halen De blessure van Frenkie de Jong die de Nederlandse middenvelder zondagavond opliep tegen Real Madrid, valt enigszins mee. De Jong moest per brancard van het veld gedragen worden en hij leek zelf te vrezen voor iets ernstigs. Maar onderzoek wees uit dat het seizoen niet helemaal voorbij is voor hem.

Titelstrijd Arsenal

Ook voor Arsenal kan Timber nog van groot belang zijn. De Londense club is in gevecht met Manchester City en Liverpool om de Engelse landstitel. In de Champions League werd het vorige week uitgeschakeld door Bayern München.

Arsenal staat op dit moment bovenaan in de Premier League. Het heeft net zoveel punten als Liverpool, maar een beter doelsaldo. Manchester City staat derde met een punt minder, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. Arsenal is dus afhankelijk van een misstap van de ploeg van Pep Guardiola om de titel te winnen.