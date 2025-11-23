Arsenal heeft op zondag uitstekende zaken gedaan in de Premier League. De koploper van de Engelse competitie was een maatje te groot voor aartsrivaal Tottenham Hotspur, waardoor ze het gat met de concurrentie hebben vergroot.

Eerder dit weekend lieten concurrenten als Liverpool en Manchester City belangrijke punten liggen, waardoor Arsenal de ideale kans had om de eerste plaats op de ranglijst te verstevigen.

Daarvoor moest wel gewonnen worden in de zogenoemde North London Derby. Meerdere Nederlanders startten aan de aftrap van het duel. Zo stond Micky van de Ven in de basis bij Tottenham, en Jurriën Timber startte bij Arsenal. Xavi Simons begon op de bank.

Sterk Arsenal

Arsenal was vanaf het begin volop in de aanval. Uiteindelijk kwamen The Gunners in de 36ste minuut op voorsprong dankzij Leandro Trossard. De Belgische buitenspeler zag zijn inzet via Van de Ven in het doel verdwijnen.

Vijf minuten later was het wéér raak voor Arsenal, en wéér werd de bal van richting veranderd door Van de Ven. Eberechi Eze, die in de zomer nog dicht bij een overstap naar Totttenham was, verdubbelde de voorsprong.

Tweede helft

Aan het begin van de tweede helft werd Simons in het veld gebracht, maar de Nederlander kon het verschil niet maken. Want na nog geen minuut spelen was het opnieuw Eze die zijn naam op het scoreformulier zette. Op aangeven van Timber scoorde hij de 3-0.

Tien minuten later deed Tottenham weer wat terug. Richarlison zag doelman David Raya ver uit zijn doel staan, en schoot van grote afstand raak. Een heuse wereldgoal: 3-1.

Even was er hoop voor Tottenham voor een comeback, maar Eze maakte aan al die hoop een einde. De 27-jarige Brit completeerde zijn hattrick, en vergrootte de voorsprong weer met drie doelpunten: 4-1. Dit was tevens de eindstand

Deze achterstand zorgde voor de nodige frustratie bij de spelers van Tottenham, want vlak voor het einde ontstond er nog een klein opstootje nadat Declan Rice een overtreding maakte op Simons. Pedro Porro en Richarlison pikten dit niet, en zochten op geïrriteerde wijze verhaal bij de Britse middenvelder.

Eindelijk weer landskampioen?

Door deze overwinning heeft Arsenal een gat geslagen van zes punten met Chelsea, de nummer twee. Manchester City volgt op de derde plaats met zeven punten. Door de genante nederlaag tegen Nottingham Forest, staat Liverpool, de ploeg van Arne Slot, op een achterstand van maar liefst elf punten. Als Arsenal deze lijn weet door te trekken, kan de ploeg van Mikel Arteta voor het eerst sinds 2004 weer landskampioen worden.

Alles over de Premier League

