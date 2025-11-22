Liverpool, de trotse kampioen van de Premier League, glijdt steeds verder af. De club van trainer Arne Slot en captain Virgil van Dijk verloor zaterdag thuis van Nottingham Forest met 0-3. Van Dijk stond aangeslagen voor de camera.

Na 12 speelronden heeft Liverpool 18 punten en dat is goed voor slechts plek 11. De voorsprong op nummer 19 Burnley is even groot als de achterstand op koploper Arsenal. De club zit in niemandsland en de vraag is vooral hoe deze crisis moet worden bezworen.

Niet goed

Tegenover de Engelse tak van Viaplay wijst Van Dijk op zwak verdedigen bij standaardsituaties. Wederom kregen The Reds uit zo'n situatie een tegengoal. "We waren gewoon niet goed qua strijd, te gehaast ook. Het is een lastige situatie op dit moment", zegt de topverdediger.

De captain wil zijn verantwoordelijkheid nemen. "We komen niet uit deze situatie door er alleen maar over te praten", aldus Van Dijk. "Ik heb het al vaker gezegd, maar ik sta nu alleen maar hier voor de camera omdat het moet. Ik praat liever met mijn teamgenoten. En dan lossen we het samen op het veld op. Maar daar is veel hard werk voor nodig. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, van basisspelers tot bankzitters."

Verwerken

Hij vervolgt: "We moeten dit verwerken. We gaan gewoon door. We zijn allemaal teleurgesteld en zo hoort het ook. Thuis verliezen van Nottingham, dat is gewoon erg slecht. We moeten in de spiegel kijken. Ik zit al een hele tijd bij deze club en we hebben ups en downs meegemaakt. We komen wel weer terug, maar dat gaat niet zomaar. Het is geen one man show."

"Ik ben geen opgever, niemand hier is dat. Ik snap de frustraties van de fans. Ze steunen ons door dik en dun. Zo zit deze club door elkaar. Ik weet zeker dat ze ons blijven steunen. We komen hier samen uit." Daarna kwam de studio van de Nederlandse tak van Viaplay weer in beeld. "Een zichtbaar aangeslagen Virgil van Dijk", zo werd het interview afgekondigd.

