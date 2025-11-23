Liverpool verloor zaterdag met 3-0 van Nottingham Forest in de Premier League. Trainer Arne Slot nam na afloop de volledige verantwoordelijkheid op zich.

Het was al de achtste nederlaag voor de club in de laatste elf wedstrijden. "Ik wil benadrukken dat ik daarvoor verantwoordelijk ben", zegt Slot daarover na het duel met Nottingham Forest. "Ik kan nooit genoeg excuses bedenken voor deze resultaten. Dat is verre van goed en ik ben daar verantwoordelijk voor."

"De laatste tijd missen we constant onze kansen", vervolgt de Nederlander. "We hebben een uitspatting van energie nodig en moeten scoren." Het omgekeerde gebeurde, zo zag Slot. "Zij kregen een energieboost na de 1-0. Het is een moeilijke situatie waar we in zitten. Helemaal als dingen niet uitpakken in je voordeel."

De eerste goal van Forest was controversieel, omdat Dan Nodye het zicht van keeper Alisson blokkeerde. "Maar niemand wil dat ik nu naar de scheidsrechter wijs", sprak Slot. "Ik moet eerst naar mezelf kijken en naar het team. Maar het laat wel zien hoe een doelpunt het momentum kan bepalen in een wedstrijd."

Ultimatum

Volgens een 'betrouwbare bron' krijgt de Nederlandse coach niet al te lang de tijd meer om het tij te keren. Dat meldt Indykaila News. "Arne Slot krijgt tot het nieuwe jaar de tijd", klinkt het. Dat betekent dat de trainer nog zes duels in de Premier League heeft om de stijgende lijn weer in te zetten.

Volgens het medium is er wel vertrouwen in de kwaliteiten van de oefenmeester. "De clubeigenaren staan volledig achter hem en dat is erg belangrijk. Ze willen hem de tijd geven tot het nieuwe jaar. Ze geloven dat hij een toptrainer is. Met de juiste structuur en steun bij de club denken ze dat hij de weg omhoog kan vinden in deze zware tijd."

