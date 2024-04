Kale en Kokkie reageren op situatie met Michael van Praag: 'Een hele grote mond over Alex Kroes...'

Kale en Kokkie hebben zwaar de pest in, na alweer een dag met slecht Ajax-nieuws. Vrijdag werd bekend dat Michael van Praag, voorzitter van de Raad van commissarissen, is vergeten om zijn Ajax-aandelenpakketje te registreren bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Da's wel verplicht.

Lawrence de Munck (Kale) en Maarten Vledder (Kokkie) zijn al dik tien jaar actief bij AT5 als Ajax-watchers. Ze zijn supporters en gaan ook als supporters te werk in hun podcasts. Oftewel: betrokken en vol emotie.

Dit nieuws laat ze verzuchten: "Je ziet wat een Ajax met mensen doet. Ineens hebben ze geen normen en waarden meer. Een hele grote mond hebben over Alex Kroes en zelf ook niet je shit voor elkaar hebben. Dan krijg je dit soort dingen. Er zitten te veel mensen bij Ajax voor eigen eer en glorie."

Pijnlijk kloteseizoen

Wat het duo betreft is dit het einde van Van Praag bij Ajax: "Daar is de uitgang. Ik heb veel respect voor wat die man vroeger gedaan heeft. Laten we eerst eens kijken hoe dit opgelost moet worden met Kroes. Dit gaat nog een staartje krijgen. Dit is niet klaar. Kroes heeft iets doms gedaan, maar niet in die mate, dat hij zo gestraft moet worden. Maar wederom wordt Ajax weer voor lul gezet. Bedankt iedereen die daaraan meewerkt. Het is een pijnlijk kloteseizoen."

alex Kroes

Eerder in de week werd algemeen directeur Alex Kroes geschorst. Hij bleek toen hij sollciteerde bij Ajax een aandelenpakketje gekocht te hebben. Het vermoeden bestaat dat hij daarmee handelde met voorkennis: hij zag aankomen dat hij benoemd zou worden, de rest van de markt wist dat nog niet.