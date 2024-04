Ook RvC-voorzitter Michael van Praag in problemen vanwege Ajax-aandelen

Het blijft onrustig in Amsterdam. In het begin van de week ging het alleen maar over de geschorste Alex Kroes. Vervolgens verspeelde Ajax een 1-0 voorsprong tegen Go Ahead en nu heeft ook RvC-voorzitter Michael van Praag zich in de problemen gewerkt.

Volgens de NOS 'heeft Van Praag verzuimd zijn eigen Ajax-aandelen te laten registreren bij de Autoriteit Financiële Markten' (AFM). Dit moet binnen twee weken gebeuren, maar inmiddels in de voorzitter van de Raad van Commissarissen al ruim vier maanden aan het werk.

Bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) rekenen ze dat Van Praag zwaar aan. "Je moet als bestuurder en als commissaris weten dat jij te allen tijde die melding moet doen. En als hij dat niet weet, dan is hij misschien ook niet zo geschikt voor deze functie", zo reageert directeur Gerben Everts.

Reactie Van Praag

In een reactie laat Van Praag weten dat dit probleem niet eerder bekend was bij hem en dat 'het gelijk rechtgetrokken is, zodra wij erop gestuit zijn'.

Toch is de VEB duidelijk. "Het gaat om het principe. Dat principe heeft hij ook heel duidelijk richting Alex Kroes verwoord. Op dit niveau speel je als beursgenoteerd bedrijf in de Champions League en dan moet je gewoon aan de wet- en regelgeving voldoen."

Alex Kroes

Kroes kwam eerder deze week ik opspraak omdat hij, voor zijn benoeming tot algemeen directeur van Ajax, 17.000 aandelen van de Amsterdamse club had gekocht. Hem wordt verweten dit met voorkennis te hebben gedaan en dat is strafbaar. Van Praag zelf was erg stellig over de actie van Kroes.