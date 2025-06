Kaper op de kust voor Ajax: 'Dusan Tadic kan terugkeren naar thuisland'

Dusan Tadic vertrekt na dit seizoen bij Fenerbahçe en wordt sindsdien in verband gebracht met Ajax. Maar de Amsterdamse club is niet de enige geïnteresseerde in de diensten van de ervaren Serviër.

Rode Ster Belgrado wil zich namelijk flink versterken voor het nieuwe seizoen. Naast twee nieuwe verdedigers zou ook topvoetballer Tadic, één van de beste Servische spelers van deze eeuw, naar de Servische hoofdstad kunnen komen.

Grootste aanwinst in jaren

Sportal meldt dat er contact is geweest tussen Rode Ster en Tadic. De Belgraadse club polste de middenvelder drie weken geleden, maar Tadic gaf aan eerst te willen uitrusten. De kans op deze sensationele transfer lijkt momenteel klein, maar Rode Ster geeft de hoop nog niet op.

Ondanks zijn 36 jaar zou Tadic zonder twijfel de grootste aanwinst voor Rode Ster in jaren zijn. De club heeft zich deze zomer al versterkt met de verdedigers Miloš Veljković en Rodrigo.

Imposante loopbaan

Tadic speelde dit seizoen 53 wedstrijden voor Fenerbahçe, waarin hij 13 keer scoorde en 18 assists gaf. Sinds zijn komst naar Turkije was hij in 109 duels goed voor 29 goals en 35 assists. Eerder speelde hij voor Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton, Ajax en Fenerbahçe. Tadic kwam ook 111 keer uit voor het Servisch nationale team, waar hij een tijdlang aanvoerder was.

Tadic beleefde zijn periode uit zijn carrière bij Ajax. De 36-jarige buitenspeler werd drie keer kampioen met de Amsterdamse club, bereikte de halve finale van de Champions League in 2018/2019 en pakte ook nog eens twee bekers. In 241 wedstrijden voor Ajax kwam Tadic tot 105 doelpunten en 112 assists.

