Everton-spelers Michael Keane en Idrissa Gana Gueye zorgden maandagavond voor een bizar moment. De voetballers kregen ruzie tijdens een wedstrijd tegen Manchester United, met een rode kaart tot gevolg. Inmiddels hebben de spelers het op humoristische wijze bijgelegd.

Maandagavond, in de dertiende minuut, vond het moment plaats waar de hele voetbalwereld over sprak. Gueye leverde de bal in binnen de eigen zestien en werd daarop woedend op ploeggenoot Keane.

Na wat gevloek en geduw deelde Gueye een stevige klap uit, waarna hij met rood van het veld werd gestuurd. Dit soort taferelen komen niet vaak voor. Ondanks de rode prent won Everton het duel met 0-1.

Bijgelegd

Inmiddels hebben Keane en Gueye de ruzie bijgelegd. Dat te zien op een filmpje dat ploeggenoot Thierno Barry op zijn Instagram-story deelde. In de video stappen beide spelers in de trainingshal van Everton een geïmproviseerde boksring in, waarna ze elkaar met een bokshandschoen aanvallen. Niet snel erna vallen ze elkaar lachend in de armen. "Alleen maar liefde hier", plaatste Barry als tekst bij het filmpje.

Michael Keane and Idrissa Gueye are at it again! 😅🥊 pic.twitter.com/WRVT117XRn — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 27, 2025

Spijt

Na afloop van het duel op maandagavond ging het vooral over het beruchte moment tussen de teamgenoten. Zo betuigde Gueye al snel zijn spijt. "Wat er is gebeurd, laat niet zien wie ik ben en waar ik voor sta. Emoties kunnen hoog oplopen, maar niets kan dit gedrag goedpraten. Ik zal ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt."

'Ik vind het wel leuk'

Manager David Moyes was ook niet per se blij met de ruzie, maar vond ook dat de scheidsrechter te streng ingreep. Dat was niet de enige opmerkelijke uitspraak van de ex-manager van Manchester United. "Ik vind het wel leuk als mijn spelers vechten: het toont dat ze er belang aan hechten en iets verwachten van hun teamgenoten."

